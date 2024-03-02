صحة البحيرة: تكثيف الرقابة على موائد الرحمن وأماكن الإفطار والسحور

أعلن الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، رفع درجة الاستعداد القصوى في مديرية الصحة بالبحيرة، وجميع الإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لاستقبال شهر رمضان ، لافتا إلى قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بحملات مكثفة في جميع الأوقات وخلال أيام الإجازات الرسمية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وفق بيان اعلامي اليوم السبت، إلى أن هناك مرور دوري على ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمدة وفحصها، والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وضبط غير الصالح منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وشدد على ضرورة الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحال الجزارة والتأكد من مدى استيفائها للإشتراطات الصحية وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخري، وكذلك تشديد الرقابة على محال بيع الأسماك النيلية والبحرية والتأكد من سلامة المعروضات واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وعدم عرض أي أنواع من الأسماك الممنوع صيدها وعرضها وضبط أي كميات منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

من جانبه أكد الدكتور أحمد حراز، مدير وحدة مراقبة الأغذية بالمديرية، وقف الإجازات لمراقبي ومفتشي الأغذية بمكاتب مراقبة الأغذية بالمحافظة لقرب حلول شهر رمضان المبارك، وكذلك تکلیف جميع مكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية، بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق وخاصة أماكن تصنيع وتخزين وبيع وسحب العينات اللازمة منها للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأشار إلى ضرورة تكثيف الحملات على الباعة الجائلين بائعي العصائر والمشروبات واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ضبط أي أغذية مجهولة المصدر أو أغذية يتم الشك في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتكثيف الرقابة على الأماكن التي تقدم وجبات إفطار وسحور واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وكذا تكثيف الرقابة على موائد الرحمن التي تقدم وجبات إفطار وسحور واتخاذ ما يلزم من إجراءات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال حدوث أي حالات اشتباه بالتسمم الغذائي.