كولر يطمئن على الشناوي في جلسة خاصة.. شاهد

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، كواليس مران الأهلي اليوم.

وكتب على فيسبوك: “كولر يطمئن علي برنامج تأهيل الشناوي في جلسة خاصة”.

محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يخوض الجزء الأخير في المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي بعد الجراحة التي أجراها في الكتف، عقب تعرضه للإصابة خلال مشاركته المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت مؤخرا في كوت ديفوار.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، إن الشناوي يسير بخطوات جيدة في برنامجه التأهيلي، وأنه بمجرد الانتهاء من المرحلة الأولى في البرنامج التأهيلي سيتم تحديد سفره إلى الخارج لتنفيذ المرحلة الثانية في التأهيل أو بقائه في مصر وجميع الاحتمالات قائمة.