أخبار التعليم.. امتحانات الثانوية العامة 2024.. 10 نصائح للاستعداد لها بطريقة مختلفة.. غلق مُنشأة وهمية بالمنوفية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

امتحانات الثانوية العامة 2024| 10 نصائح للاستعداد لها بطريقة مختلفة

قدم الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة للاستعداد لـ امتحانات الثانوية العامة 2024 بطريقة مختلفة.

"تطوير هندسة المناهج الدراسية للتعليم"..دورة تدريبية لـ اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة

نظمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" دورة تدريبية حول "تطوير هندسة المناهج الدراسية للتعليم من أجل المُستقبل بالدول العربية" برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

افتتاح المعرض الأول للمهارات الطلابية بكلية العلوم الصحية بجامعة 6 أكتوبر التكنولوجية

افتتحت الدكتور هبة فاروق سالم، رئيس جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية، المعرض الأول للمهارات الطلابية بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية، بحضور الدكتور محمد بلال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد درغام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقه، والدكتور محمد مصطفي عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، والوكلاء واعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و الطلاب.

عميدة تمريض القاهرة: حصولنا على الاعتماد الدولى تتويج لجهود أسرة الكلية

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية التمريض على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد الألمانية AHPGS، وذلك في إطار مواصلة كليات الجامعة انجازاتها الأكاديمية والتعليمية والبحثية دوليًا.

بروتوكول بين جامعة الملك سلمان وأخرى بالنمسا والمجر

عقدت جامعة الملك سلمان الدولية بروتوكول تعاون مع جامعتي بالنمسا والمجر في عدة مجالات تعليمية

أثناء زيارة وفد من الجامعة برئاسة الدكتور أشرف سعد حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية.

التعليم العالي: غلق المُنشأة الوهمية المُسماة "أوبك أكاديمي" بالمنوفية

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "أوبك أكاديمى" والكائن مقرها في (شارع مجمع الكليات – الدور الخامس - شبين الكوم– محافظة المنوفية)، وتزعم قبول دفعات من الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية "صناعى – زراعى – تجارى – فندقى – مهنى"، والثانوية العامة والأزهرية في الأقسام الآتية (قسم التمريض – قسم المساحة والخرائط – قسم الضيافة الجوية – قسم السياحة والفنادق – قسم إدارة الأعمال – قسم الصحافة والإعلام – قسم تكنولوجيا المعلومات – قسم المختبرات)،

لأول مرة.. قسم العقاقير بكلية الصيدلة بجامعة سوهاج يمنح درجة الماجستير

منحت جامعة سوهاج درجة الماجستير بتقدير امتياز للباحث محمود نجاتي أحمد محمد المعيد بقسم العقاقير بكلية الصيدلة، عن رسالته التي جاءت تحت عنوان "دراسات فيتوكيميائية وبيولوجية لنبات الغازون التابع للعائلة النجيلية التي تنمو في مصر".

دعم غير مسبوق لـ الطلاب ذوي الإعاقة.. خبير: رؤية جديدة لتمكينهم ودمجهم بالمجتمع

أكد الدكتور ماجد أبو العينين، الأستاذ الجامعي وعميد كلية تربية سابقًا في جامعة عين شمس، على الدعم الفعّال الذي يحظى به ملف دعم الطلاب ذوي الإعاقة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطوة رائدة تعكس التزام الدولة بتحسين وتطوير حياة هذه الشريحة الهامة من المجتمع، يأتي هذا الدعم ضمن أولويات الحكومة المصرية، حيث تسعى إلى تمكين طلاب ذوي الإعاقة ودمجهم بشكل فعال في الحياة الاجتماعية والتعليمية.