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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يستمعتون بقتل الفلسطينيين

رئيس هيئة المراقبة باسرائيل: أي شخص يدعم حرب غزة خارج إطار الإنسانية

مأساة فلسطينية مستمرة
مأساة فلسطينية مستمرة

قال محمد بركة، رئيس لجنة المراقبة العربية العليا في إسرائيل، لصحيفة "هآرتس" أن اي شخص يدعم الحرب العدوانية على غزة يعد خارج إطار الإنسانية.

صرح محمد بركة بذلك خلال مظاهرة في كفر قانا ضد الحرب على غزة، قائلا إن "كل من يدعم هذه الحرب - بأية من بايدن إلى آخر جندي إسرائيلي يطلق النار على الفلسطينيين - هو خارج  إطار الإنسانية ويجب أن يكون خلف القضبان".

وذكر بركة أن هناك "مجزرة تحدث أيضًا في الضفة الغربية، ولن نسكت بعد الآن عما يريدون فعله في المسجد الأقصى في القدس".

وأضاف: "قلنا منذ البداية إننا ضد أي قتل للأبرياء من الجانبين، لكن الطرف الآخر -الصهيوني- يستمتع بالقتل".

الحرب العدوانية الحرب على غزة الفلسطينين حرب غزة صحيفة هآرتس

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