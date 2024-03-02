البنك المركزي: 47 مليون شاب يمتلكون حسابا بنكيا خلال 2023

ارتفع إجمالي الفئات الشابة من سن 16 عاما التي تمتلك حسابات مصرفية في البنوك والبريد إلى 47 مليون مواطن من إجمالي 66.4 مليون حساب على مستوي الجمهورية في نهاية 2023.

https://youtu.be/iM2-pafgSnk?si=Fpdi8rQocRlOuxlf



وكشفت تقارير الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي المصري أن معدلات نمو امتلاك الشباب للحسابات المصرفية بنهاية العام الماضي بلغت 70.7% مقارنة 64.8% عن نفس الفترة من العام السابق له وبمعدل نمو بلغ 174% خلال الفترة من 2016حتي 20230.



وأرجع التقرير ارتفاع المؤشرات لمشاركة الجهاز المصرفي بقوة في المبادرات والمشروعات التي عززت من دخول العملاء الجدد للقطاع البنكي من شرائح مختلفة وخصوصا الفئات من سن 16 حتي 35 عاما وكذلك المرأة التي ارتفعت مشاركتها بنسبة 62.7% بواقع 20 مليون سيدة وفتاة من إجمالي 32.3 مليون حساب مصرفي بنهاية العام الماضي .





ووصلت حسابات العملاء من سن 16 حتي 35عاما إلى 18.8 مليون شاب وفتاة من إجمالي 36.6 مليون حساب بنكي .