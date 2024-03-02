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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

200 سلعة غذائية .. خير مزارعنا يفتح أبوابه للمواطنين قبل رمضان 2024

صدى البلد

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء احمد راشد محافظ الجيزة، معرض خير مزارعنا لاهالينا للمنتجات والسلع الغذائية، المقام بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي ،في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

 

وعقب الافتتاح صرح "القصير" انه في إطار توجيهات القيادة السياسية 
ومتابعة د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تقوم وزارة الزراعة 
بتوفير السلع الاساسية للمواطنين 
من خلال منافذها الثابتة والمتحركة في كافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى معارض "خير مزارعنا لأهالينا" باسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة لأنها من المنتج الى المستهلك مباشرة، دون وسطاء، وبجودة عالية، 


وأضاف وزير الزراعة ان المعرض يوفر حوالى 200 سلعة من خلال مشاركة 70 عارضا من الهيئات التابعة للوزارة وكذلك بعض شركات القطاع الخاص مشيرا إلى أن وزارة الزراعة بها أكثر من 33 منفذا متحركا، تجوب القرى والمحافظات المختلفة والمناطق النائية، فضلا عن 274 منفذ ثابت، بالمحافظات، تم ضخ العديد من المنتجات والسلع بها، بأسعار مناسبة .


ووجه زير الزراعة باستمرار ضخ السلع في المعرض طوال شهر رمضان والبيع بالأسعار المعلنة .


وقال انه في ظل الجهود التي تبذلها الدولة في ضبط الاسواق فإن الأسعار تتجه إلى الانخفاض مؤكدا على توافر جميع السلع مناشدا المواطنين عدم تخزينها وشراء احتياجاتهم فقط 


وزير الزراعة وجه الشكر لكل القائمين على المعرض والمشاركين فيه من الوزارة والقطاع الخاص

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان الدولة المصرية  حريصة على اقامة المعارض والمنافذ السلعية بهدف توفير السلع للمواطنين باسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة لتكون عملية وصول السلعه من المنتج الى المستهلك مباشرة، دون وسطاء، وبجودة عالية . 


واضاف "راشد" أن معرض خير مزارعنا لاهالينا يشارك فيه العديد من العارضين  ويحتوى على جميع السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية.
ودعا محافظ الجيزة مواطني المحافظة إلى زيارة المعرض والاستفادة من المنتجات والسلع الغذائية المعروضة مؤكدا أن المعرض يشهد سنويا زيارة كبيرة من المواطنين نظراً لجودة المنتجات المعروضة سواء اللحوم ومنتجات الألبان ومنتجات وزارة الزراعة والسلع الأساسية. 


وأوضح محافظ الجيزة إن هناك تنسيقا بين وزارة الزراعة والمحافظة لإنجاح المعرض لتحقيق الاستفادة للمواطنين .

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