خبير اقتصادي: مصر لديها القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية

أكد عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الفكر الاستثماري للدولة المصرية تغير والدولة تتجه لتنفيذ المشروعات الاستثمارية عن طريق مستثمر محلي أو اجنبي.

وقال عبد المنعم السيد في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الدولة المصرية تجذب الاستثمارات من أجل تطوير ارض الحزب الوطني بالتعاون مع مستثمرين أجانب ".

وتابع :" أرض الحزب الوطني سيكون بها أبراج إدارية وتجارية وفندقية ".

وأكمل مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية:" الاتجاه العالمي هو جذب الاستثمارات الأجنبية في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها أسواق المال في العالم ".

وقال عبد المنعم السيد:" كل دولة تسعى إلى جذب استثمارات على أراضيها سواء من خلال تسهيلات او حوافر "، مضيفا:" مصر لديها القدرة على جذب الاستثمارات ".