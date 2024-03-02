أطعمة تعالج التهاب الركبة والمفاصل.. وأخرى تزيدها ألما

يمكن أن يكون ألم الركبة مزعجًا للغاية، ويؤثر على قدرتك على ممارسة الأنشطة اليومية بينما تلعب العوامل الوراثية والوزن الزائد دورًا في آلام الركبة، يمكن أن يساعدك تناول بعض الأطعمة في تخفيف الألم وتحسين وظائف الركبة.

ووفقا لما جاء في موقع ويبمد نعرض لكم أهم الأطعمة المفيدة لعلاج آلام الركبة:

1. الأسماك الدهنية:

تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونة على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي لها خصائص مضادة للالتهابات و تساعد أحماض أوميجا 3 على تقليل الألم والتورم في الركبة، وتحسين وظائف المفاصل.

2. الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة:

تحتوي الفواكه والخضروات مثل التوت والبرتقال والبروكلي على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من التلف و يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في تقليل الالتهاب والألم في الركبة.

3. الحبوب الكاملة:

تحتوي الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشوفان على الألياف الغذائية، التي تساعد على التحكم في الوزن وتقليل الضغط على الركبتين.

4. منتجات الألبان قليلة الدسم:

تحتوي منتجات الألبان قليلة الدسم مثل الحليب والزبادي على الكالسيوم وفيتامين د، اللذان ضروريان لصحة العظام ويمكن أن يساعد الكالسيوم وفيتامين د في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، أحد أسباب آلام الركبة.

5. البقوليات:

تحتوي البقوليات مثل العدس والفول على البروتين النباتي، الذي يساعد على بناء عضلات قوية تدعم الركبتين.

أطعمة يجب تجنبها في حالة آلام الركبة:

1. الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة:

تزيد الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل اللحوم الحمراء والزبدة من الالتهاب في الجسم، مما قد يزيد من ألم الركبة.

2. السكريات المضافة:

تؤدي السكريات المضافة إلى زيادة الوزن، مما يزيد من الضغط على الركبتين.

3. الأطعمة المصنعة:

تحتوي الأطعمة المصنعة على الكثير من الملح والسكر والدهون المشبعة، والتي يمكن أن تزيد من ألم الركبة.

تنبيه

يمكن أن تساعدك تمارين تقوية العضلات وتمارين تحسين المرونة على تقليل ألم الركبة كما يُعدّ إنقاص الوزن الزائد أحد أفضل الطرق لتقليل الضغط على الركبتين وتخفيف الألم.