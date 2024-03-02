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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

فيديو صادم يظهر لحظة صعق شرطيين لـ رجل هدّد طاقم المستشفى بآلة حادة

صدى البلد

يظهر مقطع فيديو صادم اللحظة التي صعق فيها ضابطان شرطة بطلان، رجلاً كان يهدد طاقم المستشفى بآلة حادة.

ويوضح الفيديو الرجل وهو يقفز بشكل عدواني تجاه حارس أمن ويصرخ "سأطعنك في وجهك" قبل أن يتم القبض عليه.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” زعم جوشوا بايرن البالغ من العمر 32 عامًا من هوف ، شرق ساسكس ، أنه كان يحمل السلاح لحماية نفسه من تاجر مخدرات ألباني.

اقتحم بايرن قسم الحوادث والطوارئ في مستشفى رويال ساسكس كاونتي في برايتون بالسكين حوالي الساعة 11 مساءً يوم 3 أكتوبر.

وكان قد حضر إلى المستشفى في وقت سابق من اليوم لتلقي العلاج ، وتم رصده خارج قسم الحوادث والطوارئ أثناء جرس إنذار الحريق بعد خروجه من المستشفى.

بعد جدال مع الأمن، غضب ودخل قسم الحوادث والطوارئ مهددًا الموظفين وأفراد الجمهور.

أخذ هاتفًا محمولاً من مريض بالقوة ، وكاد أن يطعن ممرضة.

تلقت الشرطة مكالمات متعددة ، ووصل الضباط في غضون دقائق من الفوضى.

كان الشرطيان جريج ديفلين وماكس سي ترا من وحدة شرطة الطرق (RPU) أول من وصل إلى مكان الحادث واستخدموا جهاز صاعق كهربائي لاعتقاله بأمان.

في وقت لاحق ، أخبر الشرطة أنه يحمل سكينًا لأنه سرق آلاف الجنيهات من تاجر مخدرات ألباني وشعر بالحاجة إلى حمل سكين "للحماية".

وقال كبير المفتشين سايمون ياتس ، قائد مكافحة جرائم السكاكين والعنف الخطير في شرطة ساسكس: "نحن نعلم أن هناك قلق متزايد من الجمهور بشأن جرائم السكاكين".

وأضاف: "يمكن أن تؤدي القصص في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى زيادة هذه المخاوف ، ويمكن أن تقود بعض الأفراد إلى تسليح أنفسهم بسكين في محاولة خاطئة لحماية أنفسهم".

وتابع: "لسوء الحظ ، أصبح من الشائع بالنسبة لضباط الشرطة مواجهة أسلحة مثل سكاكين الصيد والأسلحة المخفية التي تم شراؤها عبر الإنترنت ، مع إجراء القليل من عمليات التحقق ، إن وجدت ، لمنع استخدامها في الجريمة".

واضاف "نحن نعلم أن جرائم السكاكين يمكن أن تدمر حياة المتضررين وعائلاتهم وأحبائهم ومجتمعاتنا".

وتابع "غالبًا لا يقدر أولئك الذين يحملونها هذا التأثير ، ولا يقدرون أنه من خلال حمل السكين ، يكونون أكثر عرضة لأن يصبحوا ضحايا لجرائم السكاكين بأنفسهم."

في محكمة لويس كراون كاونتي في 20 فبراير ، اعترف بايرن بمحاولة إحداث أذى جسدي جسيم مع نية ، وتهديد شخص وهو يحمل سلاحًا ذو شفرة في مكان عام ، والمشاجرة.

أشادت القاضية كريستين لاينغ KC بشجاعة ومهنية طاقم المستشفى وحراس الأمن وضباط شرطة الطرق الذين احتجزوا بايرن.

على وجه الخصوص ، حافظ طاقم المستشفى على الهدوء تحت الضغط ، ورافقوا المرضى وأفراد الجمهور إلى الأمان ، وحموا مرضى آخرين لم يتمكنوا من التحرك من قسم الحوادث والطوارئ أثناء الحادث.

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