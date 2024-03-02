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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالزيادة الجديدة.. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة خطوات وإجراءات الحصول على معاش تكافل وكرامة، حيث إنه مساعدات نقدية يتم إعطاؤها للأسرة محدودة الدخل بشروط معينة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وتوفر الحكومة معاش تكافل وكرامة للأسر محدودة الدخل، والتي لا تمتلك حيازات وأملاك ويكون لدى الأسرة أطفال من عمر يوم وحتى 18 عاما، وأن يكون الأولاد فوق سن 6 سنوات مسجلين في مراحل التعليم المختلفة، ومنتظمين في الحضور بنسبة 80% على الأقل.

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شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

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22 مليون مستفيد من برنامج تكافل وكرامة .. إنفوجراف

بالنسبة لمعاش كرامة، فهو يستهدف فئات محددة، مثل كبار السن ممن تجاوزوا عمر الـ 65 عاما، بالإضافة إلى ذوي الإعاقة أكثر من 50% بشهادة من الكميسون الطبي.


الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 


وهناك  مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، خاصة أنه يستفيد منه 11 مليون مواطن من 5.2 ملايين أسرة.

-  يُمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

- فى هذه الخطوة يتم الضغط علي  برنامج تكافل وكرامة

- ثم فى هذه الخطوة اختيار «استعلم عن نتيجتك»

- وتقوم بعدها بكتابة الرقم القومي  المكون من 14 رقمًا

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

كما تشمل خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة مايلي :-

- للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة يتم الدخول على موقع تكافل وكرامة

- ثم يتم إدخال الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة و المكون من 14 رقم

- ثم تقوم بعدها بالضغط على استعلام.

- ستظهر أمامك كل المعلومات التي ستحتاجها عن المنحة الشهرية.

- وبعدها يظهر اسم صاحب المعاش  ويظهر رقم كارت الصرف ونوعه  وحالته

- ثم الضغط على الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة حالة الكارت يظهر المبلغ المستحق.
ومن المقرر صرف المعاش يوم 15 مارس المقبل، بزيادة قدرها 15%، حسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتم صرف المعاش من ماكينات الصرف الآلي أو مكاتب البريد أو من البنوك.

إجراءات الحصول على معاش تكافل أو كرامة

وتتضمن إجراءات الحصول على معاش تكافل أو كرامة مجموعة من الخطوات تشمل مايلي:-

- يتوجه الراغب فى الحصول على معاش تكافل وكرامة للوحدة الاجتماعية التابع لها المتقدم.

- ثم يقوم بتقديم المستندات المطلوبة

الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة

- تشمل المستندات المطلوبة تقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة، وقيد طالب للمقيدين جامعيا.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

- إحضار  صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- كما تشمل المستندات المطلوبه صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنة.

- ومن بين الأوراق المطلوبة أحضار صورة من بطاقة التموين والتي تتضمن  اسم مكتب التموين إن وجدت.

- كما يلزم تقديم كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

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شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

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22 مليون مستفيد من برنامج تكافل وكرامة .. إنفوجراف

- وأيضا تقديم صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل ضمن المستندات المطلوبه للحصول على تكافل وكرامة

- كما يلزم صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- تقديم صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- وبعد تقديم الطلب والمستندات المطلوبة مكتب الشئون، يقوم  أخصائي اجتماعي بإرسال الطلب لبحث الحالة والبت وتحديد نسبة الاحتياج.

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بالزيادة الجديدة.. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي


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