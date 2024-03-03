30 جنيهًا| انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، في السوق الموازية مجددا دون مستويات الـ45 جنيها، إلى نحو 42-43 جنيها، متراجعا من نحو 63 جنيها يوم الخميس قبل الماضي، ونحو 71-73 كأعلى سعر بفارق نحو 30 جنيها.

وجاء الانهيار الملحوظ في سعر الدولار نتيجة جهود الدولة في جذب الاستثمار وإنجاز صفقة رأس الحكمة التي تغذي الموازنة بنحو 35 مليار دولار، مع اعلان أخبار جديدة بشأن قرض صندوق النقد الدولي ولكم ما أثر على النزول بهذه القوة هو وصول الدفعة الثانية من أموال رأس الحكمة قبل ساعات ودخولها البنك المركزي.

الدولار

الدفعة الثانية تصل البنك المركزي

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش احتفالية قادرون باختلاف الأربعاء ، إن الدفعة الأولى من استثمارات مشروع رأس الحكمة دخلت البنك المركزي الثلاثاء الماضي، وأن البنك استقبل دفعة أخرى من هذه الأموال أمس.

موضوعات مماثلة:

ويجري التعامل على الدولار بسعر نحو 42-43 جنيها، مسجلا الهبوط الأكبر في تاريخ التعاملات، بعد إعلان تصريحات مديرة صندوق النقد بشأن قرض مصر، بعد صفقة رأس الحكومة التي هوت به من أعلى مستوى.

سعر الدولار في السوق السوداء

وهبط سعر الأخضر بنحو 30 جنيها من أعلى سعر أو يزيد مسجلا نحو 42 -43 جنيها، فهو من أبرز ما يبحث عنه الملايين يوميا عبر محرك البحث جوجل، مع التطورات الجديدة الأخيرة.

كما يبحث الكثير أيضا عن سعر الدولار في البنوك الرسمية العاملة في مصر، بالتزامن مع إعلان الصفقة الكبرى الخاصة بمشروع رأس الحكمة، إذ شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أمس مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، مع الجانب الإماراتي.

صندوق النقد واقتراب صرف القرض

وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن صندوق النقد الدولي قام بتسوية قضايا رئيسية مع السلطات المصرية في مراجعة لبرنامج قروضه البالغة ثلاثة مليارات دولار، وإنه ينبغي أن يضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع.

35 مليار دولار خلال شهرين

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، تفاصيل المشروع شراكة بين مصر والإمارات، الجانب المصرى ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موجها الشكر للقيادة السياسية فى مصر والإمارات على دعم المشروع ، موضحا لأن المشروع يتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وتتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.

كشف مدبولي أن المشروع يتضمن استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.

الدولار

40 جنيها

وكان ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، علق على الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر بتطوير مشروع رأس الحكمة.

وتابع ناجي فرج :" من المتوقع أن ينخفض الدولار في السوق السوداء لـ 40 جنيها وهذا الأمر سينعكس على أسعار الذهب".

واكمل ناجي فرج :" الجنيه الذهب أصبح اليوم بـ 23 ألف جنيه وانخفض سعره خلال الأيام الماضية".

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

كما يبحث الملايين عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، خاصة التجار، المستوردين والمستثمرين، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها، واستقر سعر الأخضر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من سنة ، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات.

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي قبل التراجع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم بنك مصر

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس