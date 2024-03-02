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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشرى للمصريين بشأن أسعار الدواجن واللحوم..انخفاضات جديدة تُلاحق الدولار..الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة|توك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ "توك شو" خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

رئيس الوزراء: السياحة العلاجية تعد مجالا خصبا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن النمو الكبير الذي يشهده سوق السياحة العلاجية والاستشفائية يأتي مدفوعًا بالتطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية.

 


مع وصول 5 مليارات أخرى|انخفاضات جديدة تُلاحق الدولار.. تفاصيل
عرضت فضائية العربية تقريرًا بـ عنوان: “مع وصول 5 مليارات أخرى.. الدولار يهبط إلى مستوى جديد في السوق السوداء والذهب يقاوم الانخفاض”.


مصدر رفيع المستوى: مباحثات التوصل إلى الهدنة بقطاع غزة تستأنف غدا في القاهرة
عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية”، خبرا عاجلا، حيث أكد مصدر رفيع المستوى أن مباحثات التوصل إلى الهدنة بقطاع غزة تستأنف غدا، الأحد، في القاهرة بمشاركة جميع الأطراف.


تحوّل مفاجئ|رياح وأمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذه الفترة تشهد تقلبات جوية ملحوظة، حيث تشهد اليوم درجات الحرارة انخفاضًا بمعدل 6 درجات مئوية مقارنة بالأمس، لتسجل العظمى 24 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار.


باحثة: مصر تدعم فلسطين سياسيا وقانونيا وإنسانيا
قالت إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية، إن استقلالية القرار المصري في التعامل مع القضية الفلسطينية وأبعادها، بدأت في الوضوح بعدد من الرسائل المُباشرة بصورة أكثر تنسيقا أمام قمة القاهرة للسلام.


موعد ومكان عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر
عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر.. قال خالد بيومي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، إنه فور معرفة النقابة بخبر وفاة الموسيقار الكبير حلمي بكر كانت هناك تعليمات واضحة وصريحة من النقيب العام للموسيقيين الفنان مصطفى كامل ومجلس النقابة بتحمل جميع تكاليف الجنازة والعزاء التي تخص الموسيقار الراحل حلمي بكر.


السكر بـ27 جنيها.. أسعار أبرز السلع في معارض أهلا رمضان
قال عيد عبدالله، وكيل وزراة التموين بالقليوبية، إن المحافظة يتوافر بها ما بين 8 لـ 12 معرضا من معارض أهلا رمضان بجانب الشوادر والقوافل المتنقلة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، متابعًا أن التخفيضات على السلع تتراوح من 20 لـ 35%.

 

انخفاض ملحوظ.. بشرى للمصريين بشأن أسعار الدواجن واللحوم| تفاصيل
انخفاض أسعار اللحوم والدواجن.. أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن انخفاض الأسعار التي تشهده السلع حاليًا هو بشرة خير للمصريين، حيث شهدت الأسعار تراجعًا منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة.

 

الرئيس الإيراني:إسرائيل لا تلتزم بالمواثيق ويجب طردها من منظمة الأمم المتحدة
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا،  شدد فيه الرئيس الإيراني على ضرورة استماع واشنطن لمطالبات مواطنيها الرافضين للإبادة الجماعية في قطاع غزة.

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