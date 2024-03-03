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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بتصميم فريد.. تسريبات تكشف عن وحش Poco القادم من شاومي

هاتف بوكو
هاتف بوكو

تعتزم شركة شاومي الصينية، تقديم هاتف ذكي جديد ضمن تشكيلة بوكو يسمي Poco C61، في الهند والأسواق الأخرى.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يشير حصول شاومي على شهادتي Bluetooth SIG وBIS، إلى قرب إطلاق الهاتف الذكي Poco C61، وتكشف قائمة Bluetooth SIG عن بعض المواصفات التي سيأتي بها الهاتف.

 

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مواصفات شاومي Poco C61

تكشف القائمة أن هاتف شاومي الجديد Poco C61، سيدعم تقنية البلوتوث Bluetooth 5.4، وسيأتي مع نظام التشغيل أندرويد 14 مثبت مسبقا، كما حصل الهاتف الذكي أيضا على شهادة BIS تحت رقم طراز 2312BPC51H، مما يشير إلى أن الهند ستكون من أول دولة سيتم إطلاق الجهاز بها بشكل رسمي.

وبالنسبة للتصميم، يتميز هاتف Poco C61 المرتقب، بتصميم مشابه لطراز شاومي الاقتصادي Redmi A3، لذلك من المحتمل أن يكون هذا الهاتف نسخة معدلة من سابقه.

وسيتميز هاتف شاومي Poco C61 بتصميم فريد وسعر رخيص، مع وحدة كاميرا دائرية عملاقة تشبه تلك الموجودة بالهاتف الرائد شاومي 13 ألترا، تضم كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر ثانوي بدقة 0.08 ميجابكسل، وسيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

هاتف شاومي Redmi A3

ونظرا لأنه هاتف منخفض التكلفة، سيعمل إصدار Poco القادم من شاومي، بمعالج ميدياتيك من نوع Helio G36، المطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، وسيقترن بسعة 3 أو 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت.

وعلى غرار هاتف شاومي Redmi A3، سيأتي طراز Poco C61، مع شاشة كبيرة بقياس 6.74 بوصة، من نوع IPS LCD، بدقة HD+، تبلغ 720 × 1650 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وسيحزم بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات.

ومن المحتمل أن تطرح شاومي هاتف Poco C61، مقابل سعر منخفض أقل من 100 دولار (أي ما يعادل 3 آلاف جنيه مصري).

شاومي Poco C61 Poco شاومي Poco C61 مواصفات Poco C61 Redmi A3

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