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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق.. تناول العيش بهذه الطريقة لن يزيد وزنك

العيش
العيش

نشرت دراسة حديثة توضح كيفية تناول أي شخص للخبز دون اكتساب الجسم للعديد من السعرات الحرارية الناتجة عن تناوله .

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وأوضحت الدراسة، أن وضع العيش بالفريزر لتجميده ثم خروجه من الفريزر وتسخينه يقلل من سعراته الحرارية بشكل كبير، لان تجميد العيش ثم تسخينه مره أخرى يحول جزء كبير من النشويات إلى النشويات المقاومة، وهذا النوع من النشويات يتم هضمها فى الامعاء الدقيقة وتصل للقولون لتكون غذاء للبكتيريا الحميدة التي تنتج مواد تحسن من صحة القولون.

كما تساعد هذه الطريقة مرضى السكر على عدم رفع مستوى السكر في الدم بعد تناول العيش. 

المصدر clevelandclinic 

العيش السكر الأمعاء الدقيقة القولون الوزن

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