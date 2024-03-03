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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأحد استطلاع هلاله | 10 أمور تعينك على اغتنام شهر رمضان .. يغفلها الكثيرون

هلال شهر رمضان
هلال شهر رمضان

بدأ العد التنازلي لشهر رمضان 2024، ويكثر البحث عن كيفية الاستعداد لـ شهر رمضان فيما تبقى من شهر شعبان 2024.

موعد إعلان رؤية هلال رمضان 

ويوافق شهر رمضان 2024 فلكيا يوم يوم الإثنين 11 مارس 2024 وفي بعض البلدان العربية والإسلامية يوم الثلاثاء 12 مارس، كما أنه من المتوقع أن تكون عِدة رمضان 30 يوما هذه السنة. 

وفي وقت سابق، أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1445 هجرية، وذلك يوم الأحد الموافق 29 شعبان 1445 هـ، الموافق 10 مارس 2024.

وأوضحت دار الإفتاء، أن إعلان رؤية هلال شهر رمضان، سيكون من خلال البث المباشر على صفحات دار الإفتاء على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونبهت دار الإفتاء المصرية، على  أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، مؤكدة أن نتيجة رؤية هلال رمضان سوف يتم نشرها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، منوهة بأن رؤية الهلال تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، مبثوثة في أنحاء جمهورية مصر العربية في طولها وعرضها، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.

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كيف نستعد لاستقبال شهر رمضان 

شهر رمضان من مواسم الطاعة، ومن أشهر عباداته الصيام والقيام، ومعلوم أنَّ من الأمور المستحبة ختمَ القرآن الكريم خاصةً في رمضان، وقد ورد في هذا الباب الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؛ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ" متفق عليه.

ويقول أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى : شهر رجب شهر للزرع ، وشعبان شهر السقي للزرع، ورمضان شهر حصاد الزرع.

فيما يذكر الإمام الشافعي رضي الله عنه : أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداءً برسول الله ﷺ، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثيرٍ منهم بالصَّوم والصلاة عن مكاسبهم.

وور عن البغوي- رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ }، قال: أي بالصوم، وسمي شهر رمضان شهر الصبر، وأصل الصبر الحبس، ففي الصوم حبس النفس عن المطاعم وبعض اللذات». 

كما أن شهر رمضان فيه سكينة وفيه معونة على الطاعة والعبادة والذكر، ففيه معونة من جهة تصفيد الشياطين ومن نفس المجتمع، ونية الصيام فحسبما يذكر الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فقد كانت تجدد مع كل إفطار من رمضان، حيث يقول: كان مشايخنا عند الفطار يقولون : "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وأبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله " نويت صيام غدًا من رمضان، فينون الصيام عند إفطارهم، وعند الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه جائز أن ينوى الشهر كله. 

وفيما يتعلق بـ كفارة الجماع في نهار رمضان فهي 60 يوما متصلة والكفارة على الرجل وليس على المرأة حتى وإن دعته هى للجماع والزوجه عليها يوم واحد فقط.

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كيف نستعد لاستقبال شهر رمضان 

وفيما يتعلق بكيفية الاستعداد لشهر رمضان فيما تبقى من شهر شعبان يقول الشيخ محمد عبدالعظيم الأزهري عضو لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف، فهناك 10 أمور تغير حياتك للأفضل خلال شهر الطاعة وهي: 

1. الفروض الـ 5 في وقتها واداء سنن الصلاة.

2. ورد قراءة القرآن على الأقل 10 صفح في اليوم، كدا هتختم الجزء في اليومين ولو الورد زاد يبقي جميل. 

3. قيام الليل وسورة الملك وآخر آيتين من سورة البقرة، وتنام على وضوء عشان في ملك هيفضل يدعيلك.

4. صلاة الضحى عشان تاخد ثواب 360 صدقة. 

5. الصلاة على النبي مش أقل من 200 مرة. 

6. لا حول ولا قوة إلا بالله مش أقل من 100 مرة.

7. الباقيات الصالحات، سبحان الله، الحمدلله، لا إله إلا الله، الله أكبر، مش أقل من 100 مرة.

8. ورد استغفار يومي مش أقل من 1000 مرة.

9. سورة الإخلاص 3 مرات عشان تاخد ثواب القرآن. 

10. أذكار الصباح والمساء، وأذكار بعد كل صلاة.

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ما حكم الشرع في صلاة التراويح في رمضان؟

بحسب دار الإفتاء المصرية فإن صلاة التراويح هي صلاة قيام الليل في رمضان وهي سنة تصلى ليلًا في رمضان بعد صلاة العشاء، وهي سنة مؤكدة للرجال والنساء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة –أي أمر ندب وترغيب– فيقول: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» وقد لَقِيَ صلى الله عليه وسلم ربه والأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر ثم أمر عمر رضي الله عنه بالجماعة في القيام.

ما هي طرق إثبات دخول شهر رمضان الكريم؟

قالت دار الإفتاء إنه يثبت دخول شهر رمضان كغيره من الأشهر العربية القمرية برؤية الهلال، ويُسْتَطْلَع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، فإذا تمت رؤية الهلال فقد بدأ شهر رمضان، وإذا لم تتم رؤيته فيجب إكمال شهر شعبان ثلاثين يومًا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ»، وبهذه الطريقة أيضًا يثبت دخول شهر شوال.

وتابعت: الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل شرعا، مع الاستئناس بالحساب الفلكي؛ إذ المختار للفتوى أن الحساب الفلكي يَنْفي ولا يُثْبِت، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي. فإذا نفى الحساب إمكان الرؤية فإنه لا تُقْبَل شهادة الشهود على رؤيته بحال؛ لأن الواقع الذي أثبته العلم الفلكي القطعي يُكَذِّبهم.

وشددت: في هذا جَمْعٌ بين الأخذ بالرؤية البصرية وبين الأخذ بالعلوم الصحيحة سواء التجريبية أو العقلية، وكلاهما أمرنا الشرع بالعمل به، وهو ما اتفقت عليه قرارات المجامع الفقهية الإسلامية.

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