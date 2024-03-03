البريد: إصدار بطاقة تذكارية من 6 طوابع ترصد أبرز "زهور الزينة في مصر"

أصدرت الهيئة القومية للبريد بطاقة بريد تذكارية من 6 طوابع بريدية ترصد مجموعة من أبرز "زهورِ الزينة في مصر"؛ يصور كل طابع صورة لزهرة من زهور الزينة في مصر، وهي "الياسمين - اللوتس - القرنفل - ورد بلدي - ورد النيل - وزهرة النرجس" تتميز هذه الزهور بروعة ألوانها وطيب رائحتها.



جدير بالذكر أن مقاس البطاقة (9 سم في 13 سم) مكونة من 6 طوابع، فئة كل طابع 10 جنيهات، مؤمنة ضد التزييف، متعددة الألوان، ومزودة بتقنية الـ QR Code بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية تمكن مقتني هذه الطوابع من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذا الإصدار بطريقة مبتكرة وجذابة.

