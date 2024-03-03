أودي RS e-tron GT لأول مرة في مصر .. صور

كشف وكيل سيارات شركة أودي بمصر عن إصدارها الجديد أودي RS e-tron GT الكهربائية ، وتنتمي RS e-tron GT لفئة السيارات السيدان، و ظهرت لأول مرة في العالم عام 2021 .

أودي RS e-tron GT لأول مرة في مصر

- محرك أودي RS e-tron GT :

أودي RS e-tron GT لأول مرة في مصر

تحصل سيارة أودي RS e-tron GT علي قوتها من محركين كهربائيين ينتجوا قوة مجمعة تصل الي 598 حصان، وترتفع لتصل الي 646 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 830 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 3.3 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة ، وبها بطارية ليثيوم أيون سعه 83.7 كيلووات/ساعة ، ومكنها قطع مسافة تصل الي 495 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها .

- موصفات أودي RS e-tron GT :

زودت سيارة أودي RS e-tron GT بالعديد من المميزات منها، مصابيح أمامية LED ماتريكس، واضاءة ليزر ، ومصابيح إشارات مميزة، وشريط ضوئي LED بعرض الجزء الخلفي ، وبها سقف بانوراما زجاجي، ومشتت خلفي، وعجلات مقاس 21 بوصة رياضية.

أودي RS e-tron GT لأول مرة في مصر

بالإضافة الي ان أودي RS e-tron GT تضم أيضا كاميرا 360 درجة، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي، وشاشة مقاس 10.1 بوصة، و شاشة للعدادات مقاس 12.3 بوصة، وتكييف أوتوماتيك ، ومقاعد رياضية بتعديل كهربائي لـ 18 اتجاه ، وبها إمكانية التدفئة والتبريد وتدليك ودعم قطنية ، وبها نظام صوتي محيط ثلاثي الأبعاد.



- مواصفات الأمان بـ أودي RS e-tron GT :

أودي RS e-tron GT لأول مرة في مصر

تمتلك سيارة أودي RS e-tron GT العديد من وسائل السلامة والأمان منها، مثبت سرعة، ومحدد للسرعة، ونظام تنبيه لـ مغادرة المسار، ومساعد القيادة في الإضاءة الليلية، ونظام تعليق قابل للتكيف.