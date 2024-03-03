عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أودي RS e-tron GT لأول مرة في مصر .. صور

أودي RS e-tron GT
أودي RS e-tron GT لأول مرة في مصر

كشف وكيل سيارات شركة أودي بمصر عن إصدارها الجديد أودي RS e-tron GT الكهربائية ، وتنتمي RS e-tron GT لفئة السيارات السيدان، و ظهرت لأول مرة في العالم عام 2021 .

 أودي RS e-tron GT لأول مرة في مصر 

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه

منها لوتس وسوبارو.. سيارات جديدة موديل 2024 تظهر لأول مرة

 - محرك أودي RS e-tron GT :

 أودي RS e-tron GT لأول مرة في مصر 

تحصل سيارة أودي RS e-tron GT  علي قوتها من محركين كهربائيين ينتجوا قوة مجمعة تصل الي 598 حصان، وترتفع لتصل الي 646 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 830 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 3.3 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة ، وبها بطارية ليثيوم أيون سعه 83.7 كيلووات/ساعة ، ومكنها قطع مسافة تصل الي 495 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها .

- موصفات أودي RS e-tron GT :

زودت سيارة أودي RS e-tron GT بالعديد من المميزات منها، مصابيح أمامية LED ماتريكس،  واضاءة ليزر ، ومصابيح إشارات مميزة، وشريط ضوئي LED  بعرض الجزء الخلفي ، وبها سقف بانوراما زجاجي، ومشتت خلفي، وعجلات مقاس 21 بوصة رياضية.

 أودي RS e-tron GT لأول مرة في مصر 

بالإضافة الي ان أودي RS e-tron GT تضم أيضا كاميرا 360 درجة، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي، وشاشة مقاس 10.1 بوصة، و شاشة للعدادات مقاس 12.3 بوصة، وتكييف أوتوماتيك ، ومقاعد رياضية بتعديل كهربائي لـ 18 اتجاه ، وبها إمكانية التدفئة والتبريد وتدليك ودعم قطنية ، وبها نظام صوتي محيط ثلاثي الأبعاد.
 

- مواصفات الأمان بـ أودي RS e-tron GT  :

 أودي RS e-tron GT لأول مرة في مصر 

تمتلك سيارة أودي RS e-tron GT العديد من وسائل السلامة والأمان منها، مثبت سرعة، ومحدد للسرعة، ونظام تنبيه لـ مغادرة المسار، ومساعد القيادة في الإضاءة الليلية، ونظام تعليق قابل للتكيف.

 

 

أودي RS e-tron GT أودي أودي RS e-tron GT GT الكهربائية محرك أودي RS e-tron GT موصفات أودي RS e-tron GT

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

تراجعت 20% .. هبوط في أسعار اللحوم بالأسواق

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

بعد تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

تراجع كبير لجميع الأعيرة.. سعر الذهب الآن في مصر

موضوعات متعلقة

أسعار تويوتا كورولا 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

مواصفات أودي Q8 e-tron الكهربائية الجديدة

سكودا أوكتافيا وكودياك 2024 بزيادات تتخطي المليون جنيه

أسعار نيسان صني 2024 تتراجع 250 ألف جنيه|اعرف قيمتها ومواصفاتها

بـ 400 ألف جنيه سيارات شبابية للبيع.. صور

منها كودياك و X1.. سيارات جديدة بالسعر الرسمي

شيري تيجو 8 برو ماكس بمواصفات جديدة

هوندا CRV eFCEV الهيدروجين 2025 | صور

ترشيحاتنا

تهاوي الذهب.. سلسلة تراجعات تضرب المعدن الأصفر

قصف إسرائيلي بالقنابل الفوسفورية جنوب لبنان

مشروع رأس الحكمة.. نصف قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المسجلة خلال 10 سنوات

«جالانت» يرد على مُنتقديه بشأن قانون التجنيد: آسف على خيبة الأمل

شرطي لعب دور المجني عليه|7 مشاهد تشرح تمثيل قـ.تلة مسئول يمني لجريمتهم

أكبر انخفاض في السوق الموازي.. ما مصير سعر الدولار وحقيقة التعويم؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل جوائز ورشة المهارات الأساسية للأفلام الوثائقية بمهرجان الإسماعيلية

بعد إزالة الحسنة.. أول ظهور لـ هند عبدالحليم يثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

فستان جريء جدا.. منة عرفة تشغل السوشيال ميديا .. شاهد

محمد صلاح خارج معسكر منتخب مصر.. هل مازال غاضبا من حسام حسن؟

فيديو

كان عايز يموت في السرير.. خال أرملة حلمي بكر يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل

أمام الحضور.. بلوجرز «كابلز» مشاهير يتشاجران بحفل زفافهما والسبب صادم للجميع| فيديو

شاهد.. محمد رمضان وأنغام في منطقة الحسين وتجمهر أعداد كبيرة من المعجبين

القوات المسلحة تدفع لجنة لإنهاء المواقف التجنيدية لأبناء حلايب وشلاتين وأبو رماد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ