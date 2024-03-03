شغلوا الموسيقى وخلصوا عليه.. نص تحريات مقتل المسئول العسكري اليمني ببولاق الدكرور

حصل موقع صدى البلد على نص التحقيقات ومحضر الشرطة في قضية مقتل مسؤل يمني على يد 5 متهمين في منطقة بولاق .

وكشف محضر الشرطة أن التحريات اسفرت عن وجود مشاهدات للمجني عليه امام العقار سكنه حال اصطحابه لسيدتين من امام العقار والصعود بهم إلى الشقة عقب ذلك وتبين اصطحاب شخصان .



وأكد أحد المتهمين في محضر الشرطة أنه تعدوا وكمموا فم المجني عليه وعقدوا أطرافه وبعدها تواجدت المتهمة سهير، داخل شقة المجني عليه وأشعلت الموسيقى والأغاني وفي تلك الأثناء قامت المتهة إسراء بوضع عقار مخدر وقامت بإزالته بكوب من عصير البرتقالة.



وأضافت، أنتظرت بعدها وعندما وصل باقي المتهيمن فتحت لهما باب الشقة وقامت المتهمة الثانية بفتح بوابة العقار حيث دخل باقي المتهمين إلى الشقة وجلبت أحدى المتهمات سلك كهربائي وقيدنا المجني عليه.

وكشف المحضر أنه من ضمن الأحراز، حرز عبارة أبيض اللون بداخله مجموعه من الأوراق والمستندات وعقود ملكية ، و مظروف أخر بني اللون بداخله عقود بيع وشراء، ومدون على العقد من الخارج بالغة الأجنبية (AKAM).

واشار المحضر، أنه تم الأستيلاء على مبلغ مالي قدره ٢٥٠٠ دور، وأثناء تواجدهم بالشقة عثرت المتهمة إسراء، على مفتاح وبعدها أعطته للمتهم رمضان.



وأوضح المحضر، أن المتهمين قيدوا المجني عليه وتعدوا عليه بالضرب وتركوه غارقاً في دمائه وسط بركه من التلوثات الدموية وغلقوا باب الشقة وفروا هاربيين .



وأحالت النيابة العامة 5 متهمين بقضية قتل اللواء حسن العبيدي، المسؤول العسكري اليمني، مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه، داخل شقة مستأجرة بمنطقة بولاق الدكرور، فضلًا عن حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء، لجلسة وحصل صدي البلد علي اعترافات المتهمة المسئولة عن اخفاء المسروقات والسلاح .

نص أقوال المتهمة :

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهمة بحيازة سلاح ناری فرد خرطوش بدون ترخيص

ج: محصلش .



س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهمة بإخفاء المنقولات المبينة وصفا وقيمة وقدرا

بالأوراق والسابق عرضها عليكي بالتحقيقات والمتحصلة من جريمة القتل المقترن بالسرقة بالاكراه

محل الواقعة والمملوكة للمدعو حسن صالح محمد العبيدي مع علمك بكونها متحصلة من تلك

الجناية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ؟

ج: محصلش

س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من انك متهمة بإحراز ذخائر “ثمانية طلقات خرطوش” عيارات

مختلفة ، ( ۸ ) طلقات خرطوش عيار 9 مللم ، ( ۷ ) طلقات عیار ۳۹ ×٧,٦٢ ، ( ٤ )

طلقات بندقية آلية ماركة ( f N ) بدون ترخيص؟

ج: محصلش .

س: ما الذي حدث إذا وما هي ظروف ضبطك وعرضك علينا ؟

ج : اللي حصل اني كنت ساكنة مع ستي في مساكن بهتيم من حوالي ثلاث سنين وبدأ اخوالي يضربوني أنا وعيالي عشان أنا متجوزة واتطلقت في شهر 11 اللي فات بس هو جوزى سايبني من ثلاث سنين وأنا مضايقة من القعدة هناك ، ووالدتي محبوسة على ذمة قضية في سجن بدر والقضية دي كانت خناقة ووقع فيها قتيل وهي محبوسة من حوالي خمس سنين ، ورمضان محمد بليدي علي دا يبقي طليق والدتي وأنا آخر ما زهقت من أخوالي رنيت على رمضان عشان يشفلي شقة اقعد فيها واسيب اخوالي وفعلا شافلي شقة وجاب فيها العزال بتاع والدتي اللي كان حاطه في الفيوم وهو عبارة عن أوضة نوم ومطبخ وبوتاجاز وغسالة وحبة شيلت وهو جابهم من حوالي أسبوعين أو تلاتة وطلعهم على الشقة ونصبهم ، وهو جاب الفرش دا عشان احنا معندناش فرش ، وبعدين أنا وولادي الاتنين رحنا قعدنا في الشقة وكان معايا الشنط بتاعتنا وفيها هدومي أنا وعيالي وأمي وجبت حد يطلعهم وعشان مكونش لوحدي رنيت على رمضان ده وقف مع الراجل اللي بيطلع الحاجات دي وبعدين رمضان طلع ودخل أوضة اللي منصوب فيها أوضة النوم وقفل على نفسه من جوه ودقيقتين وطلع ومعرفش هو عمل ايه والكلام داكان يوم الأحد ٢/۱۸/ ٢٠٢٤ على الساعة خمسة المغرب وبعدين لقيت الحكومة جاية على الساعة 3 الفجر يوم ٢٠٢٤/٢/١٩ ولقيتهم بيخبطوا فتحت لقيتهم دخلوا وسألوني على اللي كتبلي العقد قلت لهم دا رمضان جوز ماما وسألني على الحاجة قلت لهم معرفش وأدي الشقة قدامك وبعدين دخلوا الشقة طلعوا حاجات من الغسالة ومن أوضة نوم رمضان وورق كان فوق الدولاب والحاجات دي أنا شوفتها كانت سلاح حاجة شبهة الحديدة وطلقات والورق اللي كان فوق الدولاب واخدوني على القسم ودة كل اللى حصل .

س: متی وأین حدث ذلك ؟

ج: هوا أنا رحت الشقة يوم الاحد ٢/۱۸/ ٢٠٢٤ على الساعة خمسة المغرب ولما الحومة جات الشقة

كانت الساعة 3 الفجر يوم ٢٠٢٤/٢/١٩ في الشقة في شارع الحرية - بشتيل – اوسيم - الجيزة .

س: وما هي ظروف نشاتك الاجتماعية تحديداً؟

ج: أنا عندي ٢٤ سنة ابويا شغال استورجي ومن الفيوم بس عايش ومعرفش عنه اي حاجة وآخر مرة شفته فيها كان ۲۰۱۲ ، وامي شغالة خياطة وهي حاليا محبوسة على ذمة قضية في سجن بدر والقضية دي كانت خناقة ووقع فيها قتيل وهي محبوسة من حوالي خمس سنين ، واكنت متجوزة من رمضان محمد بليدي زواج رسمي من حوالي عشر سنين ومخلف منها محمد وعنده تسع سنين ، وعندي اخت اسمها سما عطية السيد ودي أختي لأمي وأبوها أصلا من الفيوم بس عايش في الأردن من أربعين سنة.

س: وما هي مؤهلاتك الدراسية ؟

ج: أنا طلعت من تالتة ابتدائي .

س: هل من ثمة تفتيش انصرف لشخصك او مسكنك آنذاك؟

ج: أيوه .

س: ومن شخص القائم بتفتيشك ؟

ج:أنا معرفش اسمه إيه .

س: ما الذي اسفر عنه ذلك التفتيش؟

ج: ملقوش معايا اى حاجة ولما دخلوا الشقة وفتشوها طلعوا حاجات من الغسالة ومن اوضة نوم

رمضان وورق كان فوق الدولاب .

س: وهل أبصرتي المنقولات التي اسفر عنها ذلك التفتيش ؟

ج: أيوه.

س: صفي لنا تلك المنقولات تحديداً ؟

اللي كان فوق الدولاب .

ج: الحاجات اللي انا شوفتها كانت سلاح حاجة شبهة الحديدة ومعرفش نوعها ايه وطلقات والورق

س: وما التصرف الذي بدر من القائم بضبطك تحديدا ؟

ج: هو أخدني على القسم .

س: والی أین اقتادك سالف البيان تحديدا؟

ج: هما أخدوني على قسم الهرم

س: ما هي وسيلة انتقالكم آنذاك؟

ج: هما أخدوني في عربية ميكروباص .

س: ما هي ارقام لوحاتها المعدنية واسم قائدها؟

ج: معرفش

س: ما الاجراءات التي اتخذت حال تواجدك بالمكان سالف البيان؟

ج: هما فضلوا مقعديني صورني مع باقي المتهمين لحد ما جابوني على

س: ما قولك فيما اثبته العقيد محمد الصغير بمحضره المؤرخ في ٢٠٢٤/٢/١٩ الساعة 7 مساء من

قيام المتهم رمضان محمد بليدي من قيامه باخفاء مبلغ مالي وقدره 16600 جنيه متحصلات

خرطوش وذخائر (تلوناه عليها تفصيلا)؟

ج: معرفش

س: ما تعليلك لما اثبته الضابط سالف الذكر بمحضره آنف البيان اذا؟

ج: محصلش الحاجات دي بتاعة رمضان وهو اللي حاططها في العزال بتعاه وأنا أول يوم ليا أساسا .