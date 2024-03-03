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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

"هيوصل الثلاثينات قريب"| هبوط عنيف لسعر الدولار في السوق الموازي.. الخسائر تتجاوز 40%

الدولار
الدولار

في الأيام الأخيرة، شهدت الأسواق المصرية تقلبات كبيرة في أسعار صرف العملات، ومن بين هذه التقلبات الهامة انخفاض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية. حيث أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة أن الدولار انخفض بنسبة تصل إلى 2 جنيهات مقارنة بالأمس، ليصل سعره إلى 41.07 جنيه، مما يشير إلى تحسن طفيف في السوق الموازية.
 

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