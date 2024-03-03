محافظ أسوان يكلف نائبه بمتابعة أعمال تغطية مصرف السيل وإنشاء مجمع للمدارس

كلف محافظ أسوان أشرف عطية نائبه الدكتورة غادة أبو زيد، اليوم "الأحد"، بمتابعة الأعمال الجارية بمشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 2530 مترا، بتكلفة 365 مليون جنيه، الذي بلغت نسبة تنفيذه 40 %، ومن المقرر إنهاء المشروع بنهاية العام الحالي.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من هذا المشروع الحيوى وفقاً للبرنامج الزمني المحدد له لما سيحققه من عوائد إيجابية عديدة، وإحداث نقلة حضارية لمناطق حي شرق المدينة لتحقيق حلم المواطنين بعد مرور عقود من السنين بالقضاء على أكبر بؤرة تلوث.

كما كلف المحافظ نائبه بالمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بمشروع إنشاء مجمع للمدارس بمنطقة الرضوانية على مساحة 6450 م2 ليضم 42 فصلا دراسيا موزعة على مراحل رياض الأطفال والإبتدائي والإعدادي والثانوي وذلك داخل مبنيين مكونين من دور أرضي و4 أدوار علوية بتكلفة إجمالية 27 مليون جنيه.

من جانبها، أكدت نائبة المحافظ ، في تصريح اليوم، أن تنفيذ مشروع مصرف السيل يسهم في خلق متنفس ترفيهي لمواطني شرق المدينة باستغلال المساحات الناتجة من التغطية في نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات وساحات انتظار للسيارات، ومواقع ترفيهية، وهو الذي يتكامل مع تشغيل كوبري السيل العلوي للسيارات والمشاة، واستكمال مشروع رصف ورفع كفاءة طريقي كيما والسماد بطول 8 كم.

كما تفقدت نائب المحافظ بحضور بعض مسئولي الجهات التنفيذية والتعليمية، مجمع المدارس بأرض معسكر الطلاب بالحصايا على طريق السماد بتكلفة 36.1 مليون جنيه، ويقام على مساحة 8114 م2، ويضم 28 فصلا دراسيا في المراحل التعليمية المختلفة من رياض الأطفال والإبتدائي والإعدادي والثانوي داخل مبنى واحد مكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية وهو الذي يتكامل مع الإعداد والتجهيز لبدء الأعمال بمجمع مدارس الأحمدية بمساحة 4960 مترا، وبتكلفة 36.7 مليون جنيه، ويضم 24 فصلا دراسيا.

وكلفت المسئولين بالجهات المعنية بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال الإنشائية بهذه الصروح التعليمية الجديدة لترى النور في أقرب وقت، وتسهم بالتالي في إضافة كبرى لقطاع التعليم بمدينة أسوان لسد العجز، وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول، وتهيئة الأجواء والمناخ المناسب أمام أبنائنا الطلاب للتحصيل الدراسي، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية، مشيدة بالدعم المستمر للمنظومة التعليمية بالمحافظة المقدم من مجلس الوزراء وبالتعاون المثمر والبناء لوزارة التربية والتعليم لتوفير اللعتمادات المالية اللازمة لإنشاء وإحلال وتجديد وصيانة المدارس مما يسهم بدوره في تحقيق طفرة في قطاع التعليم بمختلف مدن ومراكز المحافظة.