عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شجار مروع ينفجر بصالة بولينج في لندن والشرطة تتدخل

صدى البلد

اندلع شجار عنيف مفاجئ في صالة بولينغ في لندن ، مما استدعى تدخل سيارات وفرق شرطة لإنهاء أعمال العنف.

نُقل شخص واحد إلى المستشفى بعد المشاجرة التي تسببت في فوضى عارمة في صالة "تينبين" بمنطقة بيكسلي هيث، جنوب شرق العاصمة.

باشرت الشرطة الآن تحقيقا في الحادث الذي أسفر عن إصابة عدة شبان بجروح في الوجه.

يُظهر الفيديو المروع اندلاع الشجار في صالة البولينغ المزدحمة حوالي الساعة 11:15 مساءً من يوم الجمعة.

تشابكت شابتان ورجل في البداية ، حيث سقط الثلاثة على الأرض ، وفاتهم بأعجوبة كراسي خضراء وطاولة كان يتناول عليها الزبائن الطعام والشراب عادة.

ثم أحاط أربعة شبان آخرون بالأشخاص الذين كانوا على الأرض ، ويبدو أنهم يحاولون إبعاد الرجل عن إحدى النساء.

يشاهد المارة المصدومون بينما يبدأ بعض المتورطين أيضًا في ركل المجموعة على الأرض.

ثم يسحب رجل واحد إحدى السيدات ، التي كانت ترتدي سترة كارديجان بيضاء ، من على الأرض قبل أن يحاول دفعها أرضًا حيث تتقلب الكراسي في الاضطراب.

في الخلفية ، ينضم ثلاثة آخرون إلى الفوضى ، محاولين دفع بعضهم البعض إلى الأرض واستخدام المقاعد المقلوبة لمنع اللكمات.

سرعان ما بدأ تحريك الطاولات المرتفعة حيث تستمر اللكمات في التطاير.

تفقدت سيدة حذاءها أثناء المشاجرة ، بينما طار سيجارة إلكترونية من جيب شخص ما أثناء الشجار.

مع عدم وجود بوادر لتوقف القتال ، يتعين على المجموعة الالتفاف حول طاولتي بلياردو لتجنب الاصطدام.

ثم يخرج رجل ، يرتدي سويت شيرت بني غامق ويبدو أنه عضو من الموظفين ، إلى وسط القتال بمجموعة من المفاتيح معلقة بحزامه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

إصابة مهاجم الفريق|ضربة موجعة لـ كولر قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالكأس

المتهمة سرقت "شات" من تليفون نيرة .. النيابة : حبس المتهمين في واقعة طالبة العريش

حبيبة الشماع.. النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سائق أوبر

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

الحكومة تمهد الطريق لتوحيد سعر الصرف.. والبنك المركزي يمتلك الكلمة الأخيرة

اشترت حبوب الغلة.. مفاجأة جديدة من النيابة في قضية نيرة طالبة العريش

بعد موافقة الشيوخ.. مفاجأة غير سعيدة للمتزوجات عرفيا بشأن صرف المعاش

ترشيحاتنا

لبنان.. حزب الله يعلن شن 6 عمليات عسكرية خطيرة ضد الاحتلال الإسرائيلي

بسبب طلب نتنياهو.. الكشف عن صعوبات جديدة طرأت على صفقة تبادل الأسرى

إضافة المواليد على بطاقة التموين

فنانة: مش لاقية شغل وبصور فيديوهات تيك توك

متى يبدأ رمضان 2024؟.. الإفتاء تحدد موعد أول صلاة تراويح .. انتبه فليست الإثنين

أزمة حلمي بكر.. البحوث الإسلامية يوضح حكم تأخير دفن الميت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون لبن.. طريقة تحضير خشاف اقتصادي

خست أوي.. هنا الزاهد تثير ضجة بظهورها| شاهد

رفقة رانيا يوسف.. حلا شيحة تثير إعجاب جمهورها في أحدث ظهور| شاهد

إصابة مفاجئة للثلاثي المرعب| كيف يفكر كولر بمواجهة الزمالك.. وهذه خطة الأهلي النهائية

فيديو

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

لحظة وصول أرملة وابنة حلمي بكر إلى عزائه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ