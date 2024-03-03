شجار مروع ينفجر بصالة بولينج في لندن والشرطة تتدخل

اندلع شجار عنيف مفاجئ في صالة بولينغ في لندن ، مما استدعى تدخل سيارات وفرق شرطة لإنهاء أعمال العنف.

نُقل شخص واحد إلى المستشفى بعد المشاجرة التي تسببت في فوضى عارمة في صالة "تينبين" بمنطقة بيكسلي هيث، جنوب شرق العاصمة.

باشرت الشرطة الآن تحقيقا في الحادث الذي أسفر عن إصابة عدة شبان بجروح في الوجه.

يُظهر الفيديو المروع اندلاع الشجار في صالة البولينغ المزدحمة حوالي الساعة 11:15 مساءً من يوم الجمعة.

تشابكت شابتان ورجل في البداية ، حيث سقط الثلاثة على الأرض ، وفاتهم بأعجوبة كراسي خضراء وطاولة كان يتناول عليها الزبائن الطعام والشراب عادة.

ثم أحاط أربعة شبان آخرون بالأشخاص الذين كانوا على الأرض ، ويبدو أنهم يحاولون إبعاد الرجل عن إحدى النساء.

يشاهد المارة المصدومون بينما يبدأ بعض المتورطين أيضًا في ركل المجموعة على الأرض.

ثم يسحب رجل واحد إحدى السيدات ، التي كانت ترتدي سترة كارديجان بيضاء ، من على الأرض قبل أن يحاول دفعها أرضًا حيث تتقلب الكراسي في الاضطراب.

في الخلفية ، ينضم ثلاثة آخرون إلى الفوضى ، محاولين دفع بعضهم البعض إلى الأرض واستخدام المقاعد المقلوبة لمنع اللكمات.

سرعان ما بدأ تحريك الطاولات المرتفعة حيث تستمر اللكمات في التطاير.

تفقدت سيدة حذاءها أثناء المشاجرة ، بينما طار سيجارة إلكترونية من جيب شخص ما أثناء الشجار.

مع عدم وجود بوادر لتوقف القتال ، يتعين على المجموعة الالتفاف حول طاولتي بلياردو لتجنب الاصطدام.

ثم يخرج رجل ، يرتدي سويت شيرت بني غامق ويبدو أنه عضو من الموظفين ، إلى وسط القتال بمجموعة من المفاتيح معلقة بحزامه.