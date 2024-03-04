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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سبايدر.. مازيراتي تزيح الستار عن "جران كابريو" الجديدة| ما أهم ميزاتها؟

جران كابريو مازيراتي
جران كابريو مازيراتي

كشفت العلامة الإيطالية مازيراتي عن إضافة جديدة إلى مجموعتها الفاخرة بإطلاق سيارتها الجديدة "جران كابريو"، وهي إصدار مكشوف من طراز "سبايدر جران توريزمو" المميز، مما يوفر لعشاق السيارات فرصة لتجربة القيادة بأعلى مستويات الرفاهية والأناقة.

 

ما أهم ميزات جران كابريو؟

تتمتع السيارة بمستوى فخامة استثنائي يعادل الإصدار الأصلي من "جران توريزمو"، مع توفير أعلى مستويات الأداء من خلال تعديلات تروفيو. 

تزود السيارة بمحرك Nettuno بشاحن توربيني مزدوج وستة أسطوانات بسعة 3.0 لتر وقوة 542 حصانًا، مما يجعلها تجسد التوازن المثالي بين القوة والراحة عند القيادة.

وتتيح "جران كابريو" تجربة فريدة للقيادة في الهواء الطلق، مع إمكانية تحويل السيارة إلى النمط المكشوف بسرعة خلال 14 ثانية فقط، حتى عند القيادة بسرعات عالية. وتتميز المقصورة بالفخامة والراحة، حيث توفر مساحة كافية لأربعة ركاب، مع تصميم داخلي يعكس الطابع الإيطالي الأصيل.

بالإضافة إلى ذلك، تضم "جران كابريو" مجموعة من الميزات الاستثمائية الفارهة مثل أنظمة المعلومات والترفيه المتطورة وخدمات مساعدة السائق. 

وتتوفر السيارة بخيارات متعددة للسقف، وتمنح تجربة قيادة ممتعة وآمنة بفضل الحلول التكنولوجية الحديثة.

مازيراتي جران كابريو سبايدر توريزمو سيارات

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