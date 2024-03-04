هل يلحق كهربا و وسام أبو علي وكريم نيدفيد بمباراة نهائي كأس مصر؟

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مدى لحاق كهربا و وسام أبو علي وكريم نيدفيد بمباراة نهائي كأس مصر عبر برنامجه المذاع مع شوبير.

وقال شوبير إن الأهلي في حالة قلق هذه الفترة بسبب الإصابات التي انتشرت بين اللاعيبه، مؤكدًا علي أن كريم نيدفيد خرج من المباراة السابقة بشكوك عضلي ولكن أستشفي من إصابة ركبته.

وأشار شوبير إلي أن مودرن فيوتشر يسعي جاهدا لإستعارة نيدفيد لكن كولر رفض لأهميته داخل الفريق.

ونوه عن أن القلق داخل الفريق بسبب وسام أبو علي لإختلاف نوع التدريب ودرجة الحراة التي كان يتلقاها خارج مصر والتي تعتبر مختلفة تماماً عن الأجواء في مصر، مشيراً إلي أنه قد شعر بإجهاد في العضلة الخلفية بعد المباريات الأخيرة له.

وأكد شوبير علي أن تحديد سلامة وسام أبو علي اليوم بعد الكشف الطبي.

وأوضح شوبير أن كهربا لا يعاني من أي إصابات، لكن من الممكن أن يسافر مع الأهلي في منتخب مصر ويؤدي دوره.