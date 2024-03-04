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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين لبيب يطالب الفريق بالتركيز الشديد

صدى البلد

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، على الترحيب بالكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، عقب وصوله إلى مطار القاهرة لمرافقة البعثة المتجهة إلى السعودية استعداداً لخوض مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي.

وحرص الكابتن حسين لبيب على الحديث مع الجهاز الفني وعبد الواحد السيد مدير الكرة ولاعبي الفريق وعلى رأسهم محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض، وطالبهم بالتركيز الشديد، وأكد على ثقة المجلس بالكامل في تقديم الفريق لمباراة كبيرة ومميزة  في نهائي كأس مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

إدارة النادي البرتغالى جوزيه جوميز الكابتن حسين لبيب بنادي الزمالك عبد الواحد السيد مباراة نهائي كأس مصر

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