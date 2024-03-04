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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بتكلفة 105 ملايين جنيه.. افتتاح مسجد المحلي برشيد بالتعاون بين الأوقاف والآثار

المسجد المحلي
المسجد المحلي

استعدادًا لـ شهر رمضان المبارك ، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى وبخاصة المساجد الأثرية، وبالتعاون بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، يتم اليوم الاثنين 4 / 3 / 2024م افتتاح مسجد المحلي بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، بتكلفة 105مليون جنيه، منها ( 64,8 ) مليون جنيه من وزارة الأوقاف في إطار خطتها لعمارة بيوت الله (عز وجل) وباقي المبلغ ويقدر بنحو ( 40 ) مليون جنيه من وزارة السياحة والآثار.

الجمعة الأخيرة من شعبان.. الأوقاف تستقبل شهر رمضان بافتتاح 59 مسجدًا

ختام قراءة وشرح كتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار 

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف المصرية بالسنة النبوية المشرفة كونها المصدر الثاني للتشريع، عُقد أمس الأحد 3/ 3/ 2024م المجلس الختامي لقراءة وشرح كتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار (صلى الله عليه وسلم)بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، بحضور كوكبة من أعلام المحدثين برئاسة الأستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، وأ.د/ أحمد معبد عبدالكريم- أستاذ الحديث وعلومه وعضو هيئة كبار العلماء، وأ.د/ صبحي عبدالفتاح السيد ربيع- أستاذ الحديث وعلومه، وأ.د/ محمد نصر الدسوقي اللبان - أستاذ الحديث وعلومه، وأ.د.م/ محمد عبدالفتاح حافظ الدسوقي - أستاذ الحديث وعلومه المساعد، وأ.د.م/ أحمد رزق درويش - أستاذ الحديث وعلومه المساعد.
كما شهد هذا المجلس المبارك حضور المشاركين في الدورة الدولية لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي والمنسقين الإعلاميين بالأوقاف. 
وفي كلمته أكد الأستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم أن هذه المجالس تشهدها الملائكة، والدعاء فيها مستجاب مصداقًا لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "وما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده" رواه مسلم.

المسجد المحلي

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الأوقاف وزارة الأوقاف المساجد الأثرية مسجد المحلي عمارة بيوت الله وزارة السياحة والآثار شهر رمضان

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