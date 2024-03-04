5 صور من كواليس وبقينا اثنين قبل عرضه في شهر رمضان

نشرت الصفحة الرسمية لمنصة watch it ، عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، صورا من كواليس مسلسل “ وبقينا اتنين ” ، المقرر عرضه خلال شهر رمضان.

وظهر في الصور أبطال مسلسل “ وبقينا اتنين ” وهم شريف منير ورانيا يوسف وطارق عبد العزيز، والذي رحل عن عالمنا قبل استكمال مشاهده .

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت، حول زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف ورانيا، ويدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه.



أبطال مسلسل «وبقينا اتنين»

مسلسل وبقينا اتنين مكون من 15 حلقة ، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، والعمل من تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.