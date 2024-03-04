تعرف على تفاصيل "الفيلم الكويتي" شهر زي العسل

تستعد منصة نتفليكس لطرح الفيلم الكويتي "شهر زيّ العسل"، حيث يستعرض هذا العمل سلسلة من المواقف الطريفة.

يبدأ الفيلم حين تنطلق نور (نور الغندور) وحمد (محمود بوشهري) في شهر عسل مليء بالدوافع الخفية فنعيش معهما قصة حب مليئة بالتعقيدات والمطبات مما يؤدي في النهاية إلى سلسلة من النتائج غير المتوقعة.



"شهر زيّ العسل"، يمثل أيضًا أول عمل سينمائي للمدونة الكويتية آسيا الفرج، حيث تؤدي دور أمل، الزوجة المخلصة لوائل (مهدي برويز)، وصديقة نور المقربة والتي تحاول إيجاد عريس لها.



وفي شهر عسل مليء بالمفاجآت، نجد أن حمد ونور أبعد ما يكون عن بعضهما البعض، فهل صحيح أن الأضداد تتجاذب.



فيلم "شهر زيّ العسل" من إنتاج Eagle Films، من تأليف إياد صالح، وإخراج إيلي السمعان، و سيعرض حصريًا على نتفليكس.

