إجراءات مكثفة من "التعليم" لمواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستتخذ خلال امتحانات الثانوية العامة 2024 إجراءات مكثفة وأكثر تطورا لمواجهة ظاهرة الغش بكافة أشكاله.

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة منذ بداية العام الدراسي لضبط منظومة المرحلة الثانوية والتي جاء على رأسها منع تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وكان اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وجاءت تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المعتمد من وزير التربية والتعليم كما يلي :

الاثنين 10 يونيو 2024 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاربعاء 12 يونيو 2024 : الاقتصاد + الاحصاء

إجازة عيد الاضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024

السبت 22 يونيو 2024 : اللغة العربية

الثلاثاء 25 يونيو 2024 : اللغة الاجنبية الثانية

السبت 29 يونيو 2024 : الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 2 يوليو 2024 : اللغة الاجنبية الاولى

السبت 2 يوليو 2024 : الكيمياء + الجغرافيا

الاربعاء 10 يوليو 2024 : الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس

السبت 13 يوليو 2024 : التفاضل والتكامل

الاربعاء 17 يوليو 2024 : الاحياء + الاستاتيكا + الفلسفة

السبت 20 يوليو 2024 : الديناميكا