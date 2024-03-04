عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المبعوث الأمريكي: الحرب بين إسرائيل وحزب الله لن تكون قابلة للاحتواء

المبعوث الأمريكي
المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوشستاين

قال المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوشستاين، اليوم الإثنين إن "الحرب بين إسرائيل وحزب الله لن تكون قابلة للاحتواء.

 

وأضاف هوشستاين أن الولايات المتحدة "متفائلة" بشأن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار في جنوب لبنان وشمال إسرائيل، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

 

ويزور المبعوث الأمريكي بيروت في إطار الجهود الدبلوماسية لإنهاء تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

 

وتجري اشتباكات متقطعة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر، ويمثل هذا أسوأ صراع بين إسرائيل والحركة المدعومة من إيران منذ حرب عام 2006، مما أثار المخاوف من حدوث مواجهة أكبر.

المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوشستاين هوشستاين الحرب بين إسرائيل وحزب الله جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

بعد توجيهات الرئيس| برلماني: انتهاء أزمة السلع الغذائية رسالة طمأنة للشارع المصري

انفراد.. شاهد| قيادات مكتب الإرشاد داخل قفص الاتهام بمحكمة جنايات الإرهاب

على طريقة إمام عاشور.. كوبري جديد لضم موهبة الكرة المصرية للأهلي

ترشيحاتنا

CNN تكشف أوامر نتنياهو إلى السفير الإسرائيلي لدى واشنطن بشأن زيارة جانتس

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

ما المقصود باليسر ورفع الحرج في أحكام الشريعة؟ علي جمعة يوضح

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوي لأطنان المساعدات الإنسانية لـ غزة

مفاجأة.. غياب 10 لاعبين عن الزمالك أمام الأهلي بنهائي كأس مصر

أنهى حياة ضحية الشهامة | المشدد 15 سنة لـ قهوجي بولاق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأت من مصر .. حكاية أول صورة صحفية في التاريخ

فستان لافت.. مي عمر تجذب الأنظار من الرياض

لسه صغيرين على الفيلر.. صور بوسي قبل وبعد عمليات التجميل

بفتحة طويلة.. ياسمين الخطيب بفستان جرئ تثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

"متفقناش على دي"|خناقة على بدلة الفرح بين عروسين تثير جدل السوشيال ميديا

أرقام خيالية.. خبير يكشف رواتب "متذوقي القهوة" وتكلفة التأمين على "لسانهم"| فيديو

شاعر عربي شهير يُهدي سائقه 10آلاف ريال والسر في اسم زوجته.. شاهد

المحاربين القدماء تعقد مؤتمراً صحفياً بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ