المبعوث الأمريكي: الحرب بين إسرائيل وحزب الله لن تكون قابلة للاحتواء

قال المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوشستاين، اليوم الإثنين إن "الحرب بين إسرائيل وحزب الله لن تكون قابلة للاحتواء.

وأضاف هوشستاين أن الولايات المتحدة "متفائلة" بشأن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار في جنوب لبنان وشمال إسرائيل، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ويزور المبعوث الأمريكي بيروت في إطار الجهود الدبلوماسية لإنهاء تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

وتجري اشتباكات متقطعة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر، ويمثل هذا أسوأ صراع بين إسرائيل والحركة المدعومة من إيران منذ حرب عام 2006، مما أثار المخاوف من حدوث مواجهة أكبر.