عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما سر تناول أقراص الحديد مع عصير البرتقال؟

أقراص الحديد
أقراص الحديد

تناول أقراص الحديد مع عصير البرتقال يعتبر طريقة شائعة وفعالة لتعزيز امتصاص الحديد من الأقراص، هناك سببان رئيسيان لذلك، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

اعرف أهمية نوعيات ومواعيد طعامك وعلاقته ببناء عضلاتك

نشاط المخ أثناء النوم يحميك من مرض الزهايمر

ما سر تناول أقراص الحديد مع عصير البرتقال؟

فيتامين C: عصير البرتقال غني بفيتامين C، وهو عنصر غذائي يزيد من امتصاص الحديد غير الحيواني (الحديد الذي يتم امتصاصه من مصادر نباتية مثل الأقراص). فيتامين C يساعد في تحويل الحديد غير الحيواني من شكل غير قابل للامتصاص إلى شكل يمكن للجسم امتصاصه بشكل أفضل. لذا، عند تناول أقراص الحديد مع عصير البرتقال، يتم تعزيز امتصاص الحديد في الجسم.

حمض الستوماك: عصير البرتقال يحتوي أيضًا على حمض الستوماك، وهو حمض يساعد في تسهيل عملية امتصاص الحديد. يعمل حمض الستوماك على تحسين حموضة المعدة، مما يسهل امتصاص الحديد من الأقراص.

نصائح التي يجب مراعاتها عند تناول أقراص الحديد مع عصير البرتقال

ومع ذلك، هناك بعض النصائح التي يجب مراعاتها عند تناول أقراص الحديد مع عصير البرتقال:

تناول الأقراص على معدة فارغة: يفضل تناول أقراص الحديد على معدة فارغة لتحقيق أقصى استفادة منها. ومع ذلك، إذا تسببت لك أعراض معدية مثل الغثيان، فيمكن تناولها مع الطعام لتقليل هذه الأعراض.

تجنب تناول الأقراص مع مشروبات أخرى: يجب تجنب تناول الأقراص مع الشاي أو القهوة أو الحليب، حيث يحتوي هذه المشروبات على مركبات تقلل من امتصاص الحديد.

استشر طبيبك: قد يكون لديك احتياجات خاصة أو قد تكون تتناول أدوية أخرى قد تتداخل مع امتصاص الحديد. من المهم استشارة الطبيب قبل تناول أقراص الحديد للحصول على التوجيه الصحيح.

يجب أن يتم تناول الأقراص الحديد وفقاً للجرعة والتوجيهات الموصوفة من قبل الطبيب أو الصيدلي.

عصير البرتقال امتصاص الحديد ما سر تناول أقراص الحديد مع عصير البرتقال الحديد البرتقال عصير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يحصل على توقيع نجم الترجي لمدة 4 مواسم

مفاجآت اقتصادية كبرى قريبا.. وهذا موقف التعويم وطرح البنوك شهادات بفائدة 30%

خربوا النادي.. مرتضى منصور يوجه رسالة إلى مجلس إدارة الزمالك

500 ألف جنيه من تجار الذهب .. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات

بعد القرار الرئاسي الأخير.. غرامة كبيرة تنتظر محتكري السلع

قرار عاجل بمعاقبة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

مخلص مش بيتفاوض.. شبانة يعلن عن صفقة جديدة في الأهلي

الشرقية للدخان حسمت الأمر.. متى تنخفض أسعار السجائر في مصر؟

موضوعات متعلقة

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

يزيل السموم ويحسّن الدورة الدموية.. طريقة عمل عصير البرتقال بالشمندر

حكاية التعليم المفتوح وتحويله من شهادة‭ ‬أكاديمية‭ ‬إلى‭ ‬مهنية

قرار نهائى .. هل يعود نظام التعليم المفتوح

المجلس الأعلى‭ ‬للجامعات‮ يرد على شكوى التعليم المفتوح.. ويتخذ قرارا عاجلا

أطعمة غنية بفيتامين سي يمكن تناولها لزيادة امتصاص الحديد.. تعرف عليها

طرق زيادة امتصاص الحديد عند تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين

أهمها للحوامل.. فوائد مذهلة لتناول البنجر

ترشيحاتنا

هل تقضى صلاة التراويح لمن فاتته.. مفتي الديار المصرية يجيب

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يثير قلق العلماء: سنحرق 100 قمر صناعي في الفضاء.. و«أبل» تواجه غرامة تاريخية من الاتحاد الأوروبي

500 ألف جنيه من تجار الذهب .. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات

أخبار السيارات| أرخص سيارة يابانية "زيرو" بـ 7 مقاعد.. هيونداي النترا HD وأكست RB بأفضل سعر

تسوبيل: أتوقع فوز الأهلي على الزمالك في نهائي كأس مصر

دعاء فك الكرب.. كلمات تزيل الهم والغم عن كل مسلم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف أثقل ثقب أسود في الفضاء.. لن تصدق كم وزنه؟

الإنسان الغزال.. شاب يدور على رأسه داخل مول تجاري |فيديو

انتقام جماعي.. ركاب حافلة يبرحون اللصوص ضربًا

كائن فضائي أم إنسان.. مومياء غامضة تثير حالة من الجدل|صور

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ