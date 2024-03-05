تناول أقراص الحديد مع عصير البرتقال يعتبر طريقة شائعة وفعالة لتعزيز امتصاص الحديد من الأقراص، هناك سببان رئيسيان لذلك، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

ما سر تناول أقراص الحديد مع عصير البرتقال؟

فيتامين C: عصير البرتقال غني بفيتامين C، وهو عنصر غذائي يزيد من امتصاص الحديد غير الحيواني (الحديد الذي يتم امتصاصه من مصادر نباتية مثل الأقراص). فيتامين C يساعد في تحويل الحديد غير الحيواني من شكل غير قابل للامتصاص إلى شكل يمكن للجسم امتصاصه بشكل أفضل. لذا، عند تناول أقراص الحديد مع عصير البرتقال، يتم تعزيز امتصاص الحديد في الجسم.

حمض الستوماك: عصير البرتقال يحتوي أيضًا على حمض الستوماك، وهو حمض يساعد في تسهيل عملية امتصاص الحديد. يعمل حمض الستوماك على تحسين حموضة المعدة، مما يسهل امتصاص الحديد من الأقراص.

نصائح التي يجب مراعاتها عند تناول أقراص الحديد مع عصير البرتقال

ومع ذلك، هناك بعض النصائح التي يجب مراعاتها عند تناول أقراص الحديد مع عصير البرتقال:

تناول الأقراص على معدة فارغة: يفضل تناول أقراص الحديد على معدة فارغة لتحقيق أقصى استفادة منها. ومع ذلك، إذا تسببت لك أعراض معدية مثل الغثيان، فيمكن تناولها مع الطعام لتقليل هذه الأعراض.

تجنب تناول الأقراص مع مشروبات أخرى: يجب تجنب تناول الأقراص مع الشاي أو القهوة أو الحليب، حيث يحتوي هذه المشروبات على مركبات تقلل من امتصاص الحديد.

استشر طبيبك: قد يكون لديك احتياجات خاصة أو قد تكون تتناول أدوية أخرى قد تتداخل مع امتصاص الحديد. من المهم استشارة الطبيب قبل تناول أقراص الحديد للحصول على التوجيه الصحيح.

يجب أن يتم تناول الأقراص الحديد وفقاً للجرعة والتوجيهات الموصوفة من قبل الطبيب أو الصيدلي.