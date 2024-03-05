7 حيل بسيطة لإزالة اللبان العلكة من الملابس

يتعرض الكثير منا لاصق العلكة فى ملابسة وتحار ربة المنزل فى الطريقة الأفضل لإزالة اللبان او العلكة العالقة فى الملابس دون إتلافها.

لذلك تقدم خبيرة الاقتصاد المنزلى هبة محمد إليك سبعة حيل بسيطة لإزالة اللبان العلكة من الملابس:

استخدام الثلج: ضع قطعة ثلج مباشرة على اللبان لتجميده. بمجرد أن يتجمد اللبان، استخدم أداة صلبة مثل بطاقة الائتمان لرفعه بلطف من النسيج.

استخدام زيت الطهي: وزع قليلًا من زيت الطهي على اللبان واتركه لبضع دقائق حتى يتشبع به. بعد ذلك، استخدم فرشاة أسنان ناعمة أو قطعة قماش لفرك اللبان بلطف وإزالته من الملابس.

استخدام الخل الأبيض: اغمس قطعة قماش في الخل الأبيض وامسح بها اللبان الملتصق بالملابس. ستساعد خصائص الخل في تليين اللبان وتسهيل إزالته.

استخدام البخار: قم بتوجيه بخار الماء المغلي نحو اللبان باستخدام غلاية أو مجفف شعر. ثم استخدم قطعة قماش أو فرشاة لإزالة اللبان بلطف.

استخدام مادة لاصقة: قم بلصق قطعة من الشريط اللاصق بشكل متين فوق اللبان وقم بسحبها بسرعة. ستساعد القوة اللاصقة على إزالة اللبان من النسيج.

استخدام مزيل الطلاء: اغمس قطعة قماش نظيفة في مزيل الطلاء الذي يحتوي على الأسيتون وامسح به اللبان. قومي بتوخي الحذر لعدم تلف النسيج وتجنب استخدام هذه الطريقة على الأقمشة الحساسة.

غسيل الملابس: إذا فشلت جميع الحيل السابقة، يمكنك وضع الملابس في الثلاجة لفترة قصيرة لجمد اللبان، ثم استخدم فرشاة أسنان ناعمة أو قطعة قماش لفركه وإزالته. بعد ذلك، قم بغسل الملابس كالمعتاد.

تذكر أنه قد يتطلب بعض الصبر والمحاولات المتعددة لإزالة اللبان تمامًا. قبل استخدام أي من الطرق المذكورة، تأكد من تجربتها على منطقة صغيرة من القماش للتأكد من عدم حدوث تلف.