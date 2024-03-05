عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

7 حيل بسيطة لإزالة اللبان العلكة من الملابس

العلكة
العلكة

يتعرض الكثير منا لاصق العلكة فى ملابسة وتحار ربة المنزل فى الطريقة الأفضل لإزالة اللبان او العلكة العالقة فى الملابس دون إتلافها. 

لذلك تقدم خبيرة الاقتصاد المنزلى هبة محمد إليك سبعة حيل بسيطة لإزالة اللبان العلكة من الملابس:

في غمضة عين.. حيل منزلية للتخلص من الحموضة نهائيا

أفضل طريقة لعلاج التوتر .. 5 حيل قوية

استخدام الثلج: ضع قطعة ثلج مباشرة على اللبان لتجميده. بمجرد أن يتجمد اللبان، استخدم أداة صلبة مثل بطاقة الائتمان لرفعه بلطف من النسيج.

استخدام زيت الطهي: وزع قليلًا من زيت الطهي على اللبان واتركه لبضع دقائق حتى يتشبع به. بعد ذلك، استخدم فرشاة أسنان ناعمة أو قطعة قماش لفرك اللبان بلطف وإزالته من الملابس.

استخدام الخل الأبيض: اغمس قطعة قماش في الخل الأبيض وامسح بها اللبان الملتصق بالملابس. ستساعد خصائص الخل في تليين اللبان وتسهيل إزالته.

استخدام البخار: قم بتوجيه بخار الماء المغلي نحو اللبان باستخدام غلاية أو مجفف شعر. ثم استخدم قطعة قماش أو فرشاة لإزالة اللبان بلطف.

استخدام مادة لاصقة: قم بلصق قطعة من الشريط اللاصق بشكل متين فوق اللبان وقم بسحبها بسرعة. ستساعد القوة اللاصقة على إزالة اللبان من النسيج.

استخدام مزيل الطلاء: اغمس قطعة قماش نظيفة في مزيل الطلاء الذي يحتوي على الأسيتون وامسح به اللبان. قومي بتوخي الحذر لعدم تلف النسيج وتجنب استخدام هذه الطريقة على الأقمشة الحساسة.

غسيل الملابس: إذا فشلت جميع الحيل السابقة، يمكنك وضع الملابس في الثلاجة لفترة قصيرة لجمد اللبان، ثم استخدم فرشاة أسنان ناعمة أو قطعة قماش لفركه وإزالته. بعد ذلك، قم بغسل الملابس كالمعتاد.

تذكر أنه قد يتطلب بعض الصبر والمحاولات المتعددة لإزالة اللبان تمامًا. قبل استخدام أي من الطرق المذكورة، تأكد من تجربتها على منطقة صغيرة من القماش للتأكد من عدم حدوث تلف.

استخدام الثلج استخدام زيت الطهى قطعة قماش ملابس مجفف شعر اللبان العلكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

تعطيل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

مرتضى منصور في تصريحات لـ صدى البلد: كهربا دفع 70 مليون

500 ألف جنيه من تجار الذهب .. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات

الأهلي والزمالك.. عمرو أديب يعلن مفاجأة سارة للجماهير المصرية

موضوعات متعلقة

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

في 30 ثانية فقط.. هذا العمل تحصد به أجر قيام أول ليلة من رجب

أول ليلة من رجب 2024 بدأت الآن.. ردد دعاءها المستجاب.. واغتنمها بـ8 أعمال

خمس ليال لا ترد فيهن دعوة.. إحداها اقتربت فاغتنمها بهذه الأدعية

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

العمل: اعتماد 426 ألف عقد بالخارج وتحصيل 314 مليون جنيه كمستحقات من 9 دول

تحصيل 314 مليون جنيه مستحقات بـ9 دول.. العمل ترصد جهودها خلال 2023| إنفوجراف

عام جديد من الإنجاز فى مسيرة القطاع.. حصاد وزاره البترول خلال 2023

ترشيحاتنا

قرار عاجل بمنح طلاب الثانوية العامة 2024 إجازة لمدة أسبوع خلال الامتحانات

انفراد| متهمة بقضية كنيسة المرج: صاحبتي جوزتني زوجها وقعدنا في بيت واحد

فودافون تعتذر لعملائها عن انقطاع الخدمة وتتعهد بالتعويض

تعطلت عدة ساعات.. عودة شبكة فودافون للعمل بشكل طبيعي.. التفاصيل وطريقة التشغيل

هل دم اللثة يبطل الصوم وحكم نقط الأذن في نهار رمضان.. الإفتاء تجيب

ارتفاع أسعار الذهب العالمية قبل شهادة رئيس البنك المركزي أمام الكونجرس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الجواز.. صور جمعت جورجينا بـ رونالدو أثارت الجدل على السوشيال ميديا

طفلة بريطانية تولد بدون عيون والسبب غريب | صور

أوفر من اللحمة المفرومة.. طريقة عمل جلاش بالسجق

رجل أجنبي يثير جدلاً بتزوجه من هذه المرأة.. ما القصة؟

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ