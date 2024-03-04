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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخاوف في إسرائيل من التضييق على المصلين بالأقصى خلال رمضان.. تفاصيل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

حث وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يوآف جالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار، اليوم الاثنين، على توفير أقصى قدر من حرية الوصول للمصلين المسلمين للصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، دون قيود على العرب الإسرائيليين.

وذكرت القناة العبرية الـ12 في تقرير لها، أن هذا الموقف جاء بسبب القلق من جهود إيران وكذلك حماس، لإثارة العنف، وفق تعبيرها.

وأشارت القناة العبرية إلى أن المعلومات الاستخباراتية كشفت أن إيران تبذل "جهودا كبيرة" لإثارة الاضطرابات.

وعلى الرغم من ذلك، قال مفوض الشرطة كوبي شبتاي إنه يريد قصر الحضور على 50-60,000 شخص، ويريد السماح فقط للعرب الإسرائيليين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا بالدخول في المرحلة الأولى من شهر رمضان، الذي يبدأ الأسبوع المقبل.

من جانبه، يريد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير، بضعة آلاف فقط وفرض قيود مشددة على العرب الإسرائيليين، كما يقول التقرير.

وعقد رؤساء الأجهزة الأمنية مشاورات حول هذه القضية الليلة الماضية ومن المفترض أن تعقد مناقشة مجلس الوزراء الإسرائيلي غدا حول هذه القضية، بحسب التقرير التلفزيوني، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان ذلك سيحدث لأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مصاب بالإنفلونزا.

ونقل التقرير التلفزيوني عن مصدر أمني رفيع لم يذكر اسمه قوله: "إن رغبة إيران وحماس في إشعال النار في الشرق الأوسط عبر الحرم القدسي، إلى جانب التصريحات غير المسؤولة من قبل السياسيين وغياب القرارات، تدفعنا إلى الجنون".

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