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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس قطاع الإنتاج الدرامي بالمتحدة: مجلس كامل للتعاون لتطوير النص الأدبي للمسلسلات

عماد ربيع رئيس قطاع
عماد ربيع رئيس قطاع الانتاج الدرامي بالشركة المتحدة

أكد الدكتور عماد ربيع رئيس قطاع الانتاج الدرامي بالشركة المتحدة، أن عدد العمالة في المسلسلات الفنية يختلف من عمل لآخر، موضحا أن فريق عمل المسلسل الاجتماعي يتراوح عدد العاملين فيه من 150 الى 170 بينما يصل العدد لـ250 عاملا بالنسبة لأعمال تاريخية ضخمة مثل الحشاشين وجودر.

وأشار الدكتور عماد ربيع، خلال حوار ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الاعلامي أسامة كمال، على قناة دي إم سي، إلى أن النص الأدبي للعمل الفني يتحول للجنة القراءة ليس لقراءة النص فقط ولكن يحدث تطوير به وللشخصيات والأماكن والأزمنة، كما أن دينا كريم رئيس قطاع التوزيع تقرأ النص أيضا ويكون هناك أرضية تعاون طوال الوقت.

وتابع: "هناك تعاونا كاملا من كل القطاعات مع المنتج وفريق عمل المسلسل بما فيهم المخرج والمنتج الفني ومدير التصوير ومهندس الديكور، وهناك متابعة طوال الوقت بكل تفصيلة في المسلسل بما فيها عدد أيام التصوير"، مؤكدا أن الشركة المتحدة تُميز المشاهد بأن عندها دائما الجديد وفي تطوير بيحصل للشخصيات.

وأوضح، أن هناك تداخل يحدث بشكل ايجابي للنص الأدبي بشكل مناسب وكل خطوط الدراما فيه، مؤكدا أن الشركة المتحدة تتميز بتقديم الجديد للمشاهد وتقدم محتوى يتماشى مع الاجيال الجديدة، كما أوضح أن هناك 3 مراحل للإنتاج وتعاون كامل بين كل القطاعات وفريق المسلسل بما فيهم المنتج ومتابعة طول الوقت لكل تفصيله من تفاصيل المسلسلات.

وأشار الدكتور عماد ربيع، إلى أن هناك مجلس كامل للتعاون من أجل تطوير النص الأدبي ومتابعة التفاصيل كافة حتى يخرج العمل بأعلى جودة، مؤكدا أن الشركة المتحدة تعمل تحديث بشكل مستمر على منتجاتها.

الشركة المتحدة فريق عمل المسلسل الاجتماعي المسلسلات الفنية الحشاشين الدكتور عماد ربيع

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