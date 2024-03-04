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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير خارجية لبنان الأسبق: المبعوث الأمريكي جاء لبيروت للتفاوض على إيقاف إطلاق النار

لبنان
لبنان

قال وزير خارجية لبنان الأسبق عدنان منصور ، إنّ المبعوث الأمريكي جاء لبيروت للتفاوض على وقف إطلاق النار  على الحدود مع إسرائيل وإفساح المجال لعودة النازحين إلى قراهم من الجانبين اللبناني والإسرائيلي.

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وأضاف منصور، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "أتصور أن هذا الطرخ لا يمكن أن يتم على اعتبار أنه يريد فصل المسار اللبناني عما يدور في غزة، والمقاومة عندما دعمت غزة وخففت العبء العسكري عنها أرادت الاستمرار حتى وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي".

وتابع: "عند وقف إطلاق النار في غزة يمكن الحديث عن تسهيل مهمة المبعوث الأمريكي ووقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية الفلسطينية، أما فصل المسارين فهو أمر معقد لا يمكن أن يحدث، ولكن المبعوث الأمريكي ربما يحمل وعودا تتمثل في دعم الولايات المتحدة للجيش اللبناني واقتصاد لبنان وكأنه يقدم العصا والجزرة".

لبنان

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