التحفظ على مواد غذائية ولحوم مجهولة المصدر خلال حملة لحماية المستهلك ببني سويف



واصلت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتي قد شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم برئاسة اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها :الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، والصحة، والطب البيطري.

وذلك، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.

و أشرف السكرتير المساعد على تنفيذ حملة للرقابة التموينية والصحية بدائرة مركز ومدينة بني سويف ، والتي أسفرت عن التحفظ على 150كجم لحوم مجمدة متنوعة غير معلومة المصدر، وكميات من الفراخ المجمدة منتهية الصلاحية، وتنفيذ قرار الغلق الإداري لأحد المعامل الطبية لاستخدام مواد كميائية معملية منتهية الصلاحية، و4عيادات " بدون ترخيص"، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المخالفين.

كما تم تحرير 34محضرًا، شملت 8 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، و6 محاضر لمسئولين عن محال تجارية لعرض وبيع كميات من المواد الغذائية بدون بيانات تدل على مصدرها، و10 محاضر لمخالفات بيئية وتدني مستوى النظافة، و10 محاضر لعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين بمجال الأغذية من الأمراض المعدية،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعبة في هذا الشأن.

فيما تابع السكرتير العام المساعد، توافر السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة لجمهور المستهلكين بتخفيضات تتراوح بين 15: 25% ببعض السلع، بمعارض أهلًا رمضان ومبادرة تخفيض أسعار المواد الغذائية وخاصة السكر والزيت والأرز، وذلك بعدد من المعارض والمولات والسلاسل التجارية المشاركة والداعمة للمبادرة بدائرة المركز.

هذا، وقد شارك في الحملة كل من ، والأستاذ أحمد دهشان رئيس جهاز حماية المستهلك، الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة والدكتور سامي الدهشوري بمديرية الطب البيطري، والدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر، الأستاذ أحمد إبراهيم رئيس قسم المتابعة الميدانية بالإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة ، ومسئولي التموين والصحة والوحدة المحلية، وأعضاء اللجنة.