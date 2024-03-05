جامعة حلوان تنظم ندوة عن تجنب النشر العلمي في المجلات المزيفة

نظمت وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان ندوة علمية بعنوان "كيف تتجنب النشر في المجلات المختطفة والمزيفه" how to avoid predatory & hijacked journal
عقدت الندوة برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .
تناولت الندوة عرض لعدة محاور استعرضها الدكتور أحمد كارم مدير وحدة دعم البحث العلمي ومنها كيفية اختيار مجلة علمية مناسبة للنشر ومعايير إدراج المجلات العلمية بقواعد البيانات العلميه scopus & wos وكيفيه التعرف علي المجلات المزيفه وطرق كشفها وتجنبها
وقد حضر فعاليات الندوة فريده هاشم امين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث وبحضور نخبة من اعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه والمهتمين بالبحث العلمي بالجامعه للكليات داخل الحرم الجامعي.