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رئيس التحرير
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اقتصاد

بحضور وزير الإسكان السعودي.. انطلاق مشروع بنان في ضاحية الفرسان بمدينة الرياض

صدى البلد

شهد ماجد بن عبد الله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي: اليوم، مراسم بدء إطلاق مشروع بنان Banan في ضاحية الفرسان بمدينة الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي لـ الشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي، ورئيس مجلس إدارة "مجموعة طلعت مصطفى – السعودية" هشام طلعت مصطفى.


وتأتي هذه الخطوة تفعيلًا للاتفاقية الموقعة بين الشركة الوطنية للإسكان NHC و"مجموعة طلعت مصطفى السعودية" على هامش معرض سيتي سكيب العالمي في سبتمبر الماضي.

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وسيوفر مشروع "بنان" أكثر من 27 ألف وحدة سكنية بين فلل وشقق سكنية للأسر السعودية بمساحات مختلفة ومتنوعة، وذلك على مساحة المشروع البالغة 10 ملايين متر مربع منها 40% مساحات خضراء شاسعة مفتوحة.


وسيكون المشروع متعدد الاستخدامات إذ يضم خدمات متكاملة ذات جودة حياة مستدامة، مثل الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية ونادٍ رياضي ومناطق خدمات عامة، ليكون مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات.


ويقع مشروع بنان في شمال شرق العاصمة الرياض بضاحية الفرسان التي تعدّ أكبر ضاحية سكنية يتم تطويرها من "الوطنية للإسكان"، حيث توفر أكثر من 50 ألف وحدة سكنية على مساحة 35 مليون متر مربع تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة، وتتميز باحتوائها على أكثر من 190 مرفقًا حيويًا تتنوع ما بين مرافق وخدمات تعليمية وصحية ورياضية بالإضافة إلى الحدائق والمساجد والجوامع.


يذكر أن "الوطنية للإسكان" هي الشركة الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية في المملكة العربية السعودية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%

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