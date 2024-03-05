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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد الصناعات: تراجع أسعار زيت الطعام في الأسواق

زيت الطعام
زيت الطعام

زف السيد بسيوني عضو شعبة الزيت باتحاد الصناعات، بشرى سارة بشأن تراجع أسعار السلع في الأسواق المصرية، وانخفاض كبير في زيت الطعام في السوق المحلي.

أضاف عضو شعبة الزيت باتحاد الصناعات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن انخفاض سعر لتر زيت الطعام بالأسواق من 100 جنيها إلى 80 جنيها، متابعا أن الانخفاض كبير في أسعار الزيت في الأسواق المصرية.

وتابع السيد بسيوني عضو شعبة الزيت باتحاد الصناعات: مستعدون للطلب المرتفع لزيت الطعام في الأسواق استعداد لموسم شهر رمضان 2024.

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