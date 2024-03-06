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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصدر رفيع المستوى: جولة جديدة لمباحثات القاهرة للتوصل لهدنة في غزة اليوم.. متحدث الرئاسة: العلاقات بين مصر والبحرين مميزة|أخبار التوك شو

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

متحدث الرئاسة: العلاقات بين مصر والبحرين مميزة
كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي، تفاصيل استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين، والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.


اللحمة بـ 300 جنيه والسكر 27 والأرز 27.5 .. مفاجآت شهر رمضان
كشف الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أسعار السلع المتواجدة بمبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" ، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ساهمت في ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الزراعية من أراضي الوزارة بالإضافة إلى أراضي الدولة.

 

حماس تكشف تطورا عاجلا في المفاوضات ورسالة للرئيس الأمريكي
كشف الدكتور باسم نعيم عضو المكتب السياسي في حركة حماس، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والمفاوضات الجارية للوصول لهدنة انسانية ووقف إطلاق النار.

 

مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات
كشف المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، تفاصيل العطل المفاجئ الذي ضرب تطبيقات فيسبوك وإنستجرام، وخروج الحسابات الخاصة بالأفراد من التطبيق.

 

مصدر رفيع المستوى: جولة جديدة لمباحثات القاهرة للتوصل لهدنة في غزة غدا
أكد مصدر رفيع المستوى، أن مباحثات القاهرة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة مستمرة وجولة جديدة يعقدها الأطراف غدا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

تحول مفاجيء .. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس للساعات المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد تشهد ارتفاعا ملحوظا ومؤقتا في قيم درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، نتيجة التأثر بالكتل الهوائية الصحراوية.

 

وزير الخارجية الفلسطيني: إسرائيل أخفت آلاف المواطنين قسرا
أكد رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، أن إسرائيل تواصل سياسة تهجير شعبنا بالقوة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.


طلب عاجل من أمريكا لإسرائيل: تدفق المساعدات إلى غزة غير كاف
أكد البيت الأبيض، أنه حان الوقت لتفتح إسرائيل المزيد من المعابر وتسمح بإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

اخبار التوك شو غزة قطاع غزة إسرائيل مصر

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