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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تدرس إنشاء ممر بحري للمساعدات إلى غزة.. تفاصيل

علم أمريكا
علم أمريكا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن واشنطن تدرس إنشاء ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر، الأربعاء، إن واشنطن تدرس إنشاء ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

يأتي ذلك بعدما قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن متفائلة بأن طريقاً بحرياً جديداً لتوصيل المساعدات إلى غزة يخضع للبحث حالياً، مؤكدة أنه يكمل الجهود الحالية لإيصال المساعدات إلى القطاع عن طريق البر ومن خلال الإنزال الجوي.

وأضافت أن ممر المساعدات البحري "لا يزال في مرحلة التطوير"، مؤكدة أن واشنطن تواصل العمل على زيادة حجم المساعدات التي تصل إلى المحتاجين في غزة.

وكانت قبرص قد تحدثت عن مساع لإنشاء ممر بحري يبدأ من موانيء الجزيرة إلى غزة مباشرة، بحسب موقع “بوليتكيو” الأمريكي.

وزارة الدفاع الأمريكية واشنطن ممر بحري المساعدات الانسانية الإنزال الجوي الخارجية الأمريكية غزة

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