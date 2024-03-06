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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رمضان 2024 .. مواعيد جديدة لإغلاق المحال والمولات

صدى البلد

حددت وزارة التنمية المحلية موعد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات خلال شهر رمضان المبارك.

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، بشأن إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى إجازة عيد الفطر لهذا العام 1445 هجريًا.

وجاء القرار في الجريدة كالآتي: "استثناء من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام 1445 هجريا، يوميًا الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة التيك آواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود".

محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران

ونصت المادة الثانية على الآتي: "لا تخضع للمواعيد المشار إليها كل من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات".

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رمضان 2024 .. مواعيد جديدة لإغلاق المحال والمولات

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