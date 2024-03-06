إعلامي : نجم الأهلي يدخل اهتمامات مدرب الزمالك

كشف الإعلامي أمير هشام عن إعجاب مدرب الزمالك جوزية جوميز بمستوى نجم الأهلي إمام عاشورعبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: جوميز عند مشاهدة مباريات الأهلي أبدى إعجابه بمستوى إمام عاشور وفوجئ بأنه كان لاعبًا لفريقه وتسأل عن أسباب رحيله.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.