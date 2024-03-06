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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عرض "تل الراهب" على روتانا خلال شهر رمضان

صدى البلد

تعاقدت قناة روتانا دراما علي عرض مسلسل تل الراهب من بطولة القنان محمد رياض علي شاشتها، خلال شهر رمضان الكريم . 

مسلسل تل الراهب من بطولة محمد رياض وآيتن عامر دارين حداد، هبة عبد العزيز، مي القاضي، محمد عز، أحمد فؤاد سليم، طارق عبد العزيز، صبري عبد المنعم، محمد سليمان، لطفي لبيب، ناصر سيف، أحمد عبد الله محمود، شيرين، عبد العزيز مخيون، ولبنى ونس، وعماد رشاد ووائل متولي.

 

العمل من إخراج عادل الاعصر وتدور احداثه فب اطار 30 حلقة ، من المقرر عرضه علي عدد من القنوات الاخري . 

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ومن ناحية اخري يخوض الفنان محمد رياض الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل اخر وهو قلع الحجر 

المسلسل من بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز  ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

الفنان محمد رياض رمضان 2024 سوسن بدر سميرة عبد العزيز قناة روتانا دراما منى عبد الغني

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