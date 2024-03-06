محافظ القليوبية يصدر مجموعة من التوجيهات خلال المجلس التنفيذي.. تعرف عليها

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها.



وبدأ محافظ القليوبية اجتماع المجلس التنفيذي اليوم بتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك سائلا المولى عز وجل أن يبارك لنا فيه وأن يحفظ مصر وأهلها وقائدها من كل مكروه وسوء.



وتابع المحافظ الاجتماع بعدد من التوجيهات من بينها توجيه مدير مديرية التموين بالتأكيد على مراجعة توافر السلع الأساسية بمنافذ البيع الثابتة والمتحركة داخل المحافظة، ومتابعة تنفيذ الشوادر داخل المراكز والمدن والأحياء مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، والتنسيق مع إدارات التموين والطب البيطري للمرور والمراقبة على الأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية ومنع تلاعب التجار بالأسعار خلال فترة الإجازات لضبط الأسعار على السلع الغذائية وخاصة السكر والأرز، والزيت، والسمن واللحوم والدواجن و والأسماك......الخ) في الأسواق.



كما وجه المحافظ مديرية التموين بموافاة المحافظة ببيان موضح فيه المجمعات الاستهلاكية التي تعمل وأسعار السلع بها ومدى توافر السلع الأساسية بها والمجمعات الاستهلاكية التي لا تعمل وأسباب التوقف ومجمعات الأسماك التي تعمل والتي لا تعمل والمنافذ المخصصة للغرفة التجارية وأعدادها والمنافذ المخصصة لمجمعات أمان ومنافذ التوزيع المتحركة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومنافذ التوزيع المتحركة التابعة لوزارة الزراعة.



كما وجه المحافظ مدير مديرية التموين بضرورة تشديد الرقابة على مخابز المنظومة التي تنتج الخبز المدعم وكذا المطاحن التي تنتج الدقيق المدعم والعمل على تعديل مواعيد إنتاج مخابز المنظومة المنتجة للخبز المدعم خلال الشهر الكريم بمعرفة الإدارات التموينية على أن تكون المواعيد مناسبة لطبيعة الاستهلاك خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك والمراقبة على الأسواق بصفة مستمرة للتأكد من وفرة المعروض من كافة السلع التموينية المقرر صرفها على البطاقات التموينية وضمان وصولها إلى مستحقيها بالأوزان والجودة المطلوبة، والعمل على زيادة حصة المحافظة من المواد البترولية وإسطوانات البوتاجاز خلال الفترة القادمة إستعداداً لاستقبال الشهر الكريم والتأكد من وفرتها وتغطية إحتياجات المواطنين بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة والداخلية.



ووجه المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق والمتابعة لتوزيع المساعدات الغذائية والتأكد من وصولها لمستحقيها وتوجيه السادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع مديرية مديرية الأوقاف وجميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد وتجهيز المساجد لإستقبال المصلين خلال الشهر الكريم، وكذلك تجهيز الساحات والمساجد الكبرى لصلاة عيد الفطر المبارك وتكثيف أعمال تقليم الأشجار بمحيط المساجد وساحات الصلاة والمنشآت العامة والأهداف الحيوية والتي فوق كشافات الإضاءة العامة ورفع أي مخلفات تنتج عن أعمال التقليم، وكذا زيادة الإضاءة وعمل الصيانة اللازمة لكافة الأعمدة وتغيير اللمبات غير المضاءة .



كما وجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة خلال فترة الإحتفال بالأعياد حفاظا على المظهر الجمالي وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع والاهتمام بالحدائق العامة وتجميلها والتأكيد على إجراءات السلامة بها والتنسيق مع الأمن والمرور لتأمين المنشآت الحيوية والمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة لإستقبال المواطنين خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، كما وجه المحافظ أيضا مدير المواقف والنقل الجماعي بضرورة متابعة إنتظام العمل وزيادة حركة المواصلات بين القرى والمراكز وثبات أسعار تذاكر الركوب ومحاسبة المخالفين أثناء الشهر الكريم وفترة الأعياد، والتنسيق مع المرور لتكثيف الخدمات المرورية لتيسير الحركة أثناء فترات الذروة في شهر رمضان المبارك .

وتابع المحافظ توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع جميع مديري الإدارات الخدمية بالمحافظة للتأكيد على رفع درجة الاستعدادات القصوى وتأمين المنشآت تزامناً مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لتواجد الإنقاذ النهري واللنشات ومراكب النزهة للتأكد من صلاحيتها، بالإضافة إلى إقامة غرف طوارئ و عمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام العطلات الرسمية والتنسيق مع غرفة الطوارئ والعمليات بالمحافظة بشكل فوري .



وأكد المحافظ خلال اجتماعه اليوم على ضرورة التنسيق مع المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة تواجد النوبتجيات وزيادة عددهم خلال شهر رمضان الكريم وإجازة عيد الفطر المبارك وضرورة متابعة إنتظام سير العمل بالجهات الحكومية لعدم تعطيل مصالح المواطنين أثناء الشهر الكريم ، والتأكيد على مديرية الكهرباء لمتابعة تطبيق توجيهات رئيس مجلس الوزراء بوقف تخفيف الأحمال اثناء شهر رمضان .



وشدد المحافظ على التصدي الفوري لأي محاولة للبناء المخالف أثناء فترة الأعياد والعطلات الرسمية مع اعتبار ذلك مسؤولية شخصية لرئيس الوحدة المحلية ونوابه عن أي تعديات والتي سيتم رصد وقوعها أثناء فترة الإجازات والأعياد.