ألمانيا وكندا والمكسيك والسويد والتشيك وفرنسا تشارك في توزيع جوائز” بطلات التغيير”

نظم اليوم لويس دوماس، سفير كندا، وإيفان يوكا، سفير جمهورية التشيك، وإيريك شوفاليه، سفير فرنسا، وفرانك هارتمان، سفير ألمانيا، وليونورا رويدا، سفيرة المكسيك، وهاكان امزجارد، سفير السويد، حفلا مشتركا لتكريم ١۲ سيدة مصرية متميزة ومنحهن جائزة” بطلات التغيير”.

وقامت السفارة الألمانية في القاهرة وشركاؤها بتقدير مساهمات الرواد في مجال المساواة بين الجنسين والاحتفال بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي حققت تغييرات للسيدات المصريات البارزات قبل اليوم العالمي للمرأة.

وسلم السفير فرانك هارتمان الجوائز للسيدة/ ناميس عرنوس – مؤسسة شبكة إحكي – والسيدة/ سلوى اللقاني – مؤسسة متجر فري نايل (VeryNile) – اللتين تم ترشيحهما من قِبل السفارة الألمانية.

وقال السفير” كلما كنا أكثر اختلافا وتنوعا كلما استطعنا أن نحقق المزيد سويا. ولذلك تتبع المانيا السياسة الخارجية النسوية. أبرز” بطلات التغيير” اليوم من خلال مساهمتهن في مجالات عديدة أهمها تمكين البنات والسيدات لتشكيل مجتمعاتهن ومشاركتهن الكاملة سواء كانت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو النشاط المجتمعي. فهن ملهمات لنا جميعا.”

وكرم السفير هارتمان أيضا المشاركات الشابات في نهائي مسابقة الشعر التي أقيمت عبر الإنترنت” احلمي، فكري، عبري” والتي نظمتها السفارة الألمانية، وهن داريم هاني وجنا شريف وهاجر على.

وأوضح السفير أن أعمالهن الفنية الشعرية مبتكرة وملهمة وتعكس مخاوف وأحلام جيلهن.

تتبع المانيا السياسة الخارجية النسوية وتعد شؤون المرأة محور اهتمامها. ويعد صوت المرأة وأفكارها وقدرتها مصدرا رئيسيا لتطور واستقرار المجتمع. ولنتمكن اليوم من مواجهة التحديات الصعبة يتعين مشاركة جميع أطراف المجتمع المختلفة.

ولذلك تدعم سفارة المانيا في القاهرة مشاريع مختلفة لتمكين المرأة تتنوع ما بين تدريبات مهنية وحملات تعليمية حول حرية وحقوق المرأة. ونحن نثق أن شركاءنا المصريين هم الأفضل لتحديد كيف وأين يمكن أن تكون هذه الأنشطة ذات تأثير مستدام ومثالا يحتذى به.

وتراعي جميع مشروعاتنا الفوارق بين الجنسين حيث نقوم بملاحظة تأثيرها على النساء والرجال بشكل مختلف ونقوم بناء عليه بدعم الجنسين. ونستطيع بذلك أن نخلق بيئة تسود فيها المساواة بين الرجل والمرأة وتدوم حتى بعد انتهاء مدة المشروع.