زحف إلى خارج الشقة.. مصـ.رع رضيع سقط في بئر سلم عقار بأكتوبر

لقي رضيع مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من علو في بئر سلم عقار بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بسقوط رضيع من علو بمدينة 6 أكتوبر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه في أثناء تواجد طفل رضيع بمنزل جدته لوالدته، وزحفه خارج الشقة؛ سقط ببئر السلم، مما تسبب في مصرعه.

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة النيابة.

واتخذت الإجراءات القانونية القانونية القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.