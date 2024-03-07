يوسف الحسيني: قرارات البنك المركزي ستقضي على السوق الموازية وتعزز الاستثمار

أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن قرارات البنك المركزي التي صدرت كانت بمثابة ضربة واحدة نتج عنها سلسلة من التفاعلات، مشيرا إلى أنها ساهمت في توحيد سعر الصرف للقضاء على السوق الموازية، إضافة إلى رفع سعر الفائدة 6%على الإيداع والإقراض.

وقال يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، عبر "القناة الأولى المصرية"، إن قرارات البنك المركزي تساهم في تعزيز الاستثمار، والمساهمة في توفير فرص العمل، وإقامة المشروعات الكبرى.

وتابع مقدم برنامج التاسعة، أن قرارات المركزي تساهم في خلق ميزة تنافسية، وستساهم في تشجيع التصدير للخارج، والحد من الاستيراد