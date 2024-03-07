بعد قرارات المركزي..الحسيني: المتضرر من راهن على عملة غير الجنيه واشترى الدولار بـ70

أشاد الإعلامي "يوسف الحسيني"، بقرارات البنك المركزي المصري، معقبًا: المواطن المصري يتخذ إجراءات للتحوط دون أن يكون في حاجة لدراسة الاقتصاد.
وقال يوسف الحسيني خلال برنامجه "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الأربعاء، إنه خلال فترة انخفاض الجنيه يتجه المواطن لشراء الدولار.
وأوضح يوسف الحسيني، أنه مع قرار رفع الفائدة، يبدأ المواطن في الثقة مرة أخرى في الجنيه ويحاول المشاركة في تحسين الأداء.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعني أن الإقبال يكون على الجنيه وليس على الدولار، ومن ثم يحافظ على قيمة أمواله بالجنيه بقيمته الفعلية.
ولفت يوسف الحسيني، إلى أن المتضرر في هذا الإطار هو الشخص الذي راهن على عملة غير عملته الوطنية، واشترى دولارا ب 70جنيها (من السوق الموازية) ويبيعه الآن بـ50 أو 45أو 40 جنيهًا، وهو خاسر.
من راهن على الجنيه هو الرابح
في المقابل، أوضح يوسف الحسيني، أن من راهن على الجنيه هو الرابح، لافتًا إلى أن رفع الفائدة قرارٌ استخدمه البنك المركزي للمحافظة على الجنيه وخفض التضخم والقضاء على السوق الموازية.