بعد قرارات المركزي..الحسيني: المتضرر من راهن على عملة غير الجنيه واشترى الدولار بـ70

من راهن على الجنيه هو الرابح

أشاد الإعلامي "يوسف الحسيني"، بقرارات البنك المركزي المصري، معقبًا: المواطن المصري يتخذ إجراءات للتحوط دون أن يكون في حاجة لدراسة الاقتصاد.



‎وقال يوسف الحسيني خلال برنامجه "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الأربعاء، إنه خلال فترة انخفاض الجنيه يتجه المواطن لشراء الدولار.



‎وأوضح يوسف الحسيني، أنه مع قرار رفع الفائدة، يبدأ المواطن في الثقة مرة أخرى في الجنيه ويحاول المشاركة في تحسين الأداء.



‎وأشار إلى أن هذه الخطوة تعني أن الإقبال يكون على الجنيه وليس على الدولار، ومن ثم يحافظ على قيمة أمواله بالجنيه بقيمته الفعلية.



‎ولفت يوسف الحسيني، إلى أن المتضرر في هذا الإطار هو الشخص الذي راهن على عملة غير عملته الوطنية، واشترى دولارا ب 70‎جنيها (من السوق الموازية) ويبيعه الآن بـ50 أو 45‎أو 40 جنيهًا، وهو خاسر.

من راهن على الجنيه هو الرابح



‎في المقابل، أوضح يوسف الحسيني، أن من راهن على الجنيه هو الرابح، لافتًا إلى أن رفع الفائدة قرارٌ استخدمه البنك المركزي للمحافظة على الجنيه وخفض التضخم والقضاء على السوق الموازية.