ستحد من التضخم.. يوسف الحسيني يكشف أهمية قرارات البنك المركزي

كشف الإعلامي يوسف الحسيني، عن تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ البنك المركزي، قائلا "أن المحافظ أكد أنه لدينا ما يمكننا من سداد التزاماتنا، مع وجود فائض.

وقال يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن محافظ البنك المركزي تحدث عن السندات الدولارية، حيث أكد أن سعر الفائدة على تلك السندات وصل لـ 25%، ولكن بعد قرارات المركزي تصل نحو 6%،

وتابع مقدم برنامج “التاسعة”، ان تكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج ستقل بعد قرارات البنك المركزي خاصة أنه سيتم التعامل بالعملة الصعبة وفقا للسعر الرسمي في البنوك وليس السعر في السوق الموازي.

وأشار يوسف الحسيني إلى أن محافظ البنك المركزي أكد أن الهدف من رفع سعر الفائدة 6% العمل على مواجهة التضخم والحد منه ورفع قيمة العملة المحلية.