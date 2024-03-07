عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2024

تعديل مواعيد خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي مع بداية شهر رمضان

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

 قررت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق ، تعديل مواعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى والقطار الكهربائي الخفيف LRT مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم، وبيانها كالتالي. 
 
-  بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان – المرج الجديدة) الساعة 5:15 صباحاً، ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل.

-  بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق (شبرا الخيمة – المنيب) الساعة 5:15 صباحاً، ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل.

- بداية ساعات التشغيل للخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – محور روض الفرج) الساعة 7:15 صباحاً، ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل.

- بداية ساعات التشغيل للقطار الكهربائي الخفيف  LRT(الفنون و الثقافة – عدلي منصور) الساعة 6:00 صباحاً، ونهاية ساعات التشغيل الساعة 00:00 منتصف الليل

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

 1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد تحريك الدولار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد

الدولار يودع الـ50 بشكل مفاجئ| هبوط سعر الأخضر رسميًا الآن بالبنوك

ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

بشرى سارة للمواطنين|مصير أسعار الفراخ والسلع بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة 6%.. تفاصيل

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

والدة"عسلية"في قضية الجنرال اليمني: اتجوز المتهمة عرفي بعد حملها من غيره.. فيديو

منخفض جوي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

تعليق ناري من ميدو بعد دفع كهربا الغرامة قبل تحرير سعر صرف الدولار

ترشيحاتنا

وداعا السوق السوداء.. سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

وضعت صورته علي قبعتها..قرار عاجل لجامعة عراقية ضد طالبة بسبب صدام حسين

حكم تأخير غسل الجنابة والحيض إلى بعد الظهر في رمضان

الحوثيون: الولايات المتحدة وبريطانيا تتحملان تداعيات عسكرة البحر الأحمر

الأرصاد تحذر من الـ72 ساعة القادمة.. وتكشف عن طقس أول أيام رمضان

رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|ضعي هذه الزيوت على شعرك لعلاج التساقط..الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة| شاهد

بالجلد الأسود| سميرة سعيد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

مفيش مقارنة.. محمد رحيم يعلق على لقب صوت مصر بين شيرين وأنغام|خاص

بيحقق الإبداع.. محمد رحيم يكشف عن أعماله القادمة بواسطة الذكاء الاصطناعي|خاص

من الحرب العالمية الثانية.. سيدة بريطانية تجد ملجأ قنابل في منزلها

«كانوا في نزهة».. فيديو متداول يوضح حقيقة العلاقة بين نيرة صلاح وشروق أحمد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ